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據報韓國散戶港股900億元注碼快到期，涉掛勾國指ELS

11/01/2024

　　據韓國媒體報導，韓國監管機構日前成立調查小組，調查12間機構銷售相關恒生國指相關產品，是否涉及不當行為；另外，單計今年稍後到期ELS合約總值已達117億美元（約913億港元），相比於國指於2020年及2021年訂約時累積跌幅度達55%，一般估計認購ELS的散戶將輸掉大部分本金。

 

 

　　金融監察院本周起上門調查十二間金融機構，包括韓國國民銀行（KB Kookmin）、新韓銀行（Shinhan）、韓亞銀行（Hana）、友利銀行（Woori） 和農協銀行（NongHyup）等，倘若投訴屬實會遭到重罰。

 

　　其實有金融機構表示，ELS產品十分安全，並以「除非香港滅亡」來誤導投資者，該產品在2021年開售時在南韓大賣，預計投資者數目達四十萬。而恒生國指由2021年2月約12000點開始下跌，目前約5400點水平，而該類合約九成由散戶持有，近三分一投資者是65歲以上，因此當局憂慮出現「老年破產」危機，而不得不出手調查。

 

撰文：經濟通市場組

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