盧寵茂疑暗示加煙稅，稱加稅為控煙有效策略

醫務及衞生局去年完成控煙策略公眾諮詢，冀有助於2025年達到將吸煙率壓低至7.8%之願景。醫衞局局長盧寵茂表示，吸煙率由23%下降至去年的9.5%，但仍有50至60萬人口是煙民，若要再降至7.8%目標並不容易，而世衞及全球數據均證明，加煙稅是其中一種最有效的方法降低吸煙率。被問到會否再加煙稅以促進「無煙」進度時，他指預算案素來在「最後一分鐘才由財爺」宣布。財政預算案將於下月28日發表。



盧寵茂接受《星島日報》專訪時表示，去年加了31%煙稅，即時見到效果，戒煙熱線的求助個案馬上急增三、四成，上次加煙稅後，因煙草商又再上調煙價，令稅款佔比僅至約62%，與世衞建議的75%仍有一段距離。



盧寵茂憂慮近年吸煙率下跌，與新冠疫情下戴口罩、隔離等防疫措施的助力相關，故復常後一定要注意。諮詢文件提出日後「禁止某一日期後出生人士」買煙，他指出，稱詢諮期間很多項目獲巿民支持，現正分析及統整所有數據，部分策略涉及立法，亦需公眾理解，很快會有公布。

撰文：經濟通採訪組

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