灣區合作加強促提升中文水平 DR-Max中文教材開售一年銷售額突破四千萬港元證中文教材需求極大！

隨着社會變遷，香港語文政策亦因應時勢同步改變，以配合整體經濟發展和需要。特區政府在語文教育推行「兩文三語」政策多年，初衷是加強香港人在全球化下之競爭力；惟中、英文兩種語文本來就差異甚大，而香港社會上又缺乏英語和普通話語言環境，讓「兩文三語」在實行20多年來，面臨着諸多困境與挑戰。



除了多年來「中中」、「英中」之標籤化問題，普遍直資名私小皆一向較注重英語，因而令學童之中英語文能力出現落差。故不少學童顯然較擅長英文，中文水平卻每況愈下。隨着2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》之出台，粵港澳三地合作加深，擅長中文及流利普通話之語言人才將有助商界開拓內地市場。此外，教育局於2023年公布新修訂初中和小學《中國語文課程指引》，指引列明中華文化是中文課程主要學習範疇，並涉及認識、反思到認同三個層面。指引強調中華文化源遠流長、博大精深、饒富意趣；認識中華文化，對民族認同極為重要，可提高語文學習之興趣，又有助於增強語文溝通能力。





家長們有見於國家政策大方向發展及香港對中文教育之重要性愈加提高，也不得不積極尋找讓子女提升中文水平的方法。DR-Max中文教材《凝皓六段》剛好正式開售一年，銷售額旋即突破四千萬港元，足以印證市場對中文教材需求極大，亦足見家長對DR-Max中文教材甚有信心。DR-Max中文教材《凝皓六段》為學童度身訂造點讀筆教材，讓小朋友在家學習中文讀寫時，亦能同步鍛煉聽說兩方面的能力。點讀筆收錄了由中文名師林溢欣及其團隊親自錄製講解的教學內容，以輕鬆淺白的方式解釋題目或典故，從根本解決小朋友學習中文的疑難，繼而逐步提升他們寫作、閱讀理解、成語及詞彙運用能力。





DR-Max中文教材《凝皓六段》的「段」是「段數」之意，教材共分6個級別。由「入門級」到「專業級」，訓練學生由淺入深理解中華歷史文化演變而成的詞彙和成語，從而提升他們的閱讀及寫作能力。







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