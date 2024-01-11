經民聯反對加稅，倡再降股票降印花稅兼樓市全面撤辣

經民聯與財政司長陳茂波會面，提交財政預算案建議，提出樓市要全面撤辣，進一步下調股票印花稅稅率至0.05%，簡化上市規則。主席盧偉國表示，不贊成加稅，指坊間有建議開徵離境稅和資本增值稅等，但目前仍是經濟困難時期，加稅會令市民百上加斤。





「萬萬不能」推資本增值稅



經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標指，近日有傳聞說司長正考慮開徵資本增值稅，認為資本增值稅萬萬不能，因為與香港簡單低稅制是背道而馳，是顛覆性的，建議政府可採用其他方法增加收入，如充分利用政府閒置物業或物業外牆，以作廣告銷售。



離境稅阻礙兩地交流



經民聯副主席林健鋒表示，簡單低稅制是香港的優勢，一旦加稅會損害經濟，得不償失，尤其一旦開徵離境稅，不但破壞兩地感情亦阻礙交流，非常不智。他又表示，希望一簽多行安排盡快恢復，並擴大至大灣區其他城市，同時擴大自由行的安排至更多內地城市，並將內地訪港旅客免稅額由5000元，增至10萬元。

撰文:經濟通採訪組

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