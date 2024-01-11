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國際邁亞密來港，1.5萬張訓練場門票免費予學生等入場

11/01/2024

　　「球王」美斯效力的美職聯球隊國際邁亞密，將於2月4日在香港大球場與由港超聯球員組成的香港隊進行友賽，屆時班主碧咸亦會一同來港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄於記者會表示，對賽事能夠在香港舉辦感到非常高興，並歡迎國際邁阿密來到香港，同時亦都支持對賽的香港隊。

 


　　他表示，政府會向主辦方提供1600萬的配對撥款、直接的場地資助、一系列的其他配套支援協助這項運動順利在香港舉行，政府會與主辦方一齊合作，將在2月3日的公開訓練場次中免費提供1.5萬張門票給香港的學生、青年運動員、基層家庭人士等到現場欣賞。他又表示，希望透過這項運動能激發起球員的鬥志，鼓勵到本地年輕運動員追求足球夢。


　　Tatler Asia行政總裁兼主席Michel Lamuniere表示，今次活動希望能為香港觀眾帶來一場世界頂尖級的足球賽事，同時希望可以帶動到香港各界的合作，以及透過這次活動可以接觸到社區，啟發到更多的香港青少年、年輕的運動員。

 

撰文:經濟通採訪組

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