前海東亞銀行大廈開幕，李家超：重視鞏固和發揮香港金融服務優勢

東亞銀行(00023)今日（12曰）舉行前海東亞銀行大廈開幕典禮。此大樓是東亞銀行於粤港澳大灣區的策略樞紐，適逢該行慶祝成立105周年，大樓的啟用標誌著東亞銀行發展歷程的新篇章，並突顯該行致力促進大灣區發展的承諾。



行政長官李家超透過視像錄影致辭表示，特區政府重視鞏固和發揮香港金融服務的優勢。在傳統的證券、銀行、保險、資產管理業，以至新興的綠色金融、金融科技等，香港的國際化市場、產品和人才，都可以為大灣區金融開放創新，作出積極貢獻。鼓勵東亞銀行善用前海發展的龐大機遇，繼續積極貢獻大灣區建設，為國家高水平開放貢獻港商力量。

（吳仲賢攝）



財政司司長陳茂波、金管局副總裁阮國恒、深圳市委常委王強、廣東省金融監督管理局副局長童士清，以及東亞執行主席李國寶、副主席李國章、聯席行政總裁李民橋及李民斌等都有出席開幕禮。

（吳仲賢攝）

陳茂波:鼓勵更多香港私銀及家族財富管理機構在前海設專營機構

財政司司長陳茂波出席開幕典禮時表示，就港深兩地在前海的進一步合作提出三點建議，首先是推動更多金融創新的實驗，把前海打造成更高質量的金融服務高地，深港兩地可以在前海推動更高水平金融開放，探索更高水平的互聯互通，例如鼓勵更多香港私人銀行、家族財富管理機構在前海設立專營機構等。



他續指，第二個建議為加強金融科技合作，香港和深圳都是大灣區內領先的城市，期望共同把握當中的機遇，通過發展金融科技和金融創新，更有效的服務兩地的實體經濟。第三個建議為加快綠色和可持續金融領域的合作，香港是亞洲的綠色和可持續金融樞紐，透過前海這個平台，深港兩地可以更大力的發展綠色可持續金融，研究推出更多的綠色金融產品。

李民橋:前海東亞銀行大廈啟用為客戶提供更完善跨境金融服務



（吳仲賢攝）

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，今天前海東亞銀行大廈正式啟用，象徵集團在大灣區的業務發展踏上新台階。該大樓是集團在大灣區的策略樞紐，可促進集團內部的協同效應和聯動，為客戶提供更完善的跨境金融服務。



東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，該行一如既往十分支持前海的持續發展，集團在大灣區的主要業務板塊，包括銀行、證券、投資、資產管理及金融科技，均布局在前海。前海東亞銀行大廈也正好引證集團對內地經濟和業務前景不變的信心。



前海東亞銀行大廈樓高18層，並設有5層地庫。東亞中國深圳旗艦分行、金融科技創新中心暨初創企業合作平台「東亞銀行+初創企業」(BEAST)、數據科學實驗室(Data Lab)，以及東亞銀行旗下多家附屬公司已經進駐此大樓。東亞銀行網絡全面覆蓋大灣區內所有9個內地城市，積極發揮在岸和離岸平台的優勢，提供全面的跨境銀行和金融服務，滿足個人及企業客戶的需求。



東亞銀行表示，一直致力促進創新和合作，支持區內充滿活力的金融科技生態系統。該行旗下的金融科技平台BEAST於2022年9月在香港成立，現已延伸至前海。前海BEAST於2023年10月啟用，讓該行得以聯通深圳的金融科技社區以及其人才和專業知識。通過共同創建解決方案，前海BEAST為東亞銀行及客戶帶來裨益，同時有助推動更廣泛的區域協作。

經濟通採訪組記者吳仲賢深圳前海直擊

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