《神州經脈》全年通脹遠低目標，外貿微增，上交所市值被日股超越

市場關注下周一（15日）會否下調MLF利率，在經濟數據偏穩下，A股今早（12日）窄幅波動，盤中曾小破二千九關口但阻力仍大，午收終微升0.01%，午後升幅先是有所擴大但尾盤時段染綠，全日跌0.16%，報2881.98點。





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開年以來滬綜指連續第二周下跌，期間震盪不絕。周一（8日）因中植集團申請破產清算引發避險情緒，滬指當日大跌1.4%，周三（10日）世界銀行預期中國經濟增長下降，滬指當日收報2877.7點，創自2020年5月29日以來收盤新低。滬指本周累計下跌1.6%，今年以來暫挫3.1%，2024年A股開局不順。

深成指今日跌0.64%，再度跌穿九千關，創業板指更跌0.91%。兩市成交6767億元（人民幣．下同），按日減少5%，陸股通淨流出超過30億元。

日經225指數昨日（11日）突破1990年2月以來的新高後，今日接力再漲1.5%，報35577.11點。世界交易所聯合會數據顯示，在東京證券交易所上市的股票的合計總市值（以美元計算），於昨日超過上海證券交易所，約三年半後再返亞洲第一。

今日新聞精選

1. 海關總署公布，按美元計價，2023年全年，中國進出口總值5.94萬億美元，同比下降5%。其中，出口3.38萬億美元，下降4.6%；進口2.56萬億美元，下降5.5%；貿易順差8232.2億美元。海關總署表示，有信心、有能力、有條件、有底氣推動今年外貿繼續向好發展。按人民幣計價，2023年全年進出口總值41.76萬億元，同比增0.2%。海關總署形容好於預期，實現了促穩提質目標。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%；進口17.98萬億元，下降0.3%；貿易順差5.79萬億元。

2. 國家統計局公布，2023年12月，全國居民消費價格（CPI）同比下降0.3%，跌幅較11月收窄0.2個百分點，略優於預期的下降0.4%。環比則上漲0.1%。2023年全年，CPI比上年上漲0.2%，遠低於政府目標的上漲3%左右。2022年全年CPI為同比上漲2%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，受寒潮天氣及節前消費需求增加等因素影響，12月CPI環比由降轉漲，同比降幅收窄；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅保持穩定。

3. 國家統計局公布，2023年12月，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降2.7%，較11月跌3%跌幅收窄。2023年全年，PPI比上年下降3%，而2022年PPI為升4.1%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，受國際油價繼續下行、部分工業品需求不足等因素影響，12月全國PPI環比下降，同比降幅收窄。

4. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早震盪小跌，惟隨後公布的2023年12月及全年進出口數據向好，匯率反彈升破7.16關，之後於區間震盪，收報7.1622，較上個交易日4時30分收盤價跌28點子，全日在7.1583至7.1675之間波動。人民幣兌一美元中間價報7.1050，較上個交易日升37點子，止三連跌，暫脫離近一個月低位，與市場預測偏離收窄至逾540點。據國際金融協會（IIF）數據顯示，外資去年減持中國股債組合，淨流失金額為822億美元（折合約5800億元人民幣）。

5. 國家金融監督管理總局發布關於加強科技型企業全生命周期金融服務的通知，支持初創期科技型企業成長壯大。通知指，鼓勵銀行機構在防控風險的基礎上加大信用貸款投放力度，在依法合規、風險可控前提下，規範與外部投資機構合作，獨立有效開展信貸評審和風險管理，探索「貸款+外部直投」等業務模式，為初創期科技型企業融資提供金融支持。通知更指出，小微型科技企業不良貸款容忍度可較各項貸款不良率提高不超過3個百分點，及鼓勵銀行機構適當提高大、中型科技型企業不良貸款容忍度。

6. 內地多家違約房企接連進行債務重組，但並不代表企業經營步回正軌。爆發債務危機至今三年、現正進行債務重組的華夏幸福在新加坡交易所發布公告稱，由於其2031年到期可轉換債券的轉換活動在取得特定批准時遭遇不可預見的延誤，須暫時擱置目前的轉換活動，期間債券持有人須將任何持倉變動通知發行人。華夏幸福原本計劃把債券本金總額6.837億美元轉換為相應信託份額，作為債務重組計劃的一部分。截至2023年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計超過240億元。

7. iBoxx一項指數顯示，中國城投公司美元債去年回報近7.6%，為2019年以來新高。而彭博一項指數顯示，主要由地產債構成的中資高收益美元債市場去年回報為-11.9%。民生證券固收首席分析師譚逸鳴等人在報告中指出，相較於利差已極致壓縮的境內債，城投美元債性價比明顯較高，同一主體境內外債券收益率存在明顯的價差，或存在套利空間。

8. 生態環境部今日在微信公眾號發文指，中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」啟動會今日以視頻形式順利召開。會議由中國氣候變化事務特使解振華和美國總統氣候問題特使克里主持，雙方就能源轉型、甲烷、循環經濟、低碳省／州和城市等重點合作領域工作進行了深入、友好的交流，並商定將在工作組機制下繼續保持密切溝通，交流互鑒，深入開展務實合作。生態環境部同時宣布，解振華由於身體原因，經中央批准，卸任中國氣候變化事務特使，由外交部原副部長劉振民接任。

撰文：經濟通中國組

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