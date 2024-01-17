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抗疫基金金融科技人才計劃 為業界擴大人才庫

17/01/2024

 

　　由香港數碼港執行、特區政府防疫抗疫基金支持的「抗疫基金金融科技人才計劃」（FAST），旨在提供與金融科技行業相關的新職位，同時擴大香港的金融科技人才庫，以提升香港在金融科技領域的競爭力，鞏固香港作為國際金融中心的領導地位。

 


　　華利保險科技是其中一家參與FAST計劃的企業，創辦人張永良表示，參與該計劃可讓企業獲得補貼和資金支援，幫助擴大業務、進行研發投資及招聘新人才。張永良表示：「通過參與計劃，我們可以創造就業機會，並幫助緩解行業人才短缺問題。對於希望擴大團隊和業務的企業來說，這是一個有利因素。」

數碼港協助帶來人才及客戶

　　他續指，FAST計劃的執行機構數碼港，是香港官方認可的創科培育機構。參與由政府支持的計劃，可通過較為嚴格的挑選和監督，為企業帶來人才和潛在客戶，令初創公司有更大的可信性。「我們透過FAST計劃聘請的同事，已經全職工作一年。現時這位員工已比較熟悉企業工作，之後都會繼續以不同的方式參與企業工作，包括以兼職或個別項目協助形式來幫助我們發展金融科技。」

　　華利保險科技程式工程師吳國霖透過FAST計劃加入企業，他指這個職位需要擁有資料庫程式的知識，自己的條件正好適合。吳國霖說：「以前我較少接觸AI和API數據連接方面的工作。通過這個工作計劃，我可以學到新的科技應用。」於這一年間，他參與一個較大型的展覽，幫忙推廣企業的保險理賠軟件，也有機會直接與用家參與會議，了解從用家角度對IT項目的要求，同時他亦有機會參與企業於2022年所獲取的經濟通Insurtech年度大獎，令他在工作上相當有滿足感。

　　Seleya Technologies亦有參與FAST計劃，負責人Stephen指，透過計劃招聘的員工於2022 年8月入職，目前仍受僱於該企業。他是後端開發人員，職責包括設計、開發和維護資料庫和資料管道，例如協助外部和內部的資料收集、預處理和維護等。

嶄新人才助企業加速發展

　　「FAST計劃的補貼幫助我們聘請了一位強大的軟件開發人員，加快開發產品路線圖。另外，這位員工也幫助我們完成數據分析和報告生成等特定項目，讓團隊運作更有效率，加快整個團隊的發展。」Stephen說。

　　Seleya Technologies後端工程師李嘉立對於能夠透過FAST計劃加入企業，感到十分高興，讓他有機會學習和發展技術技能。「特別是使用Python創建資料管道和聚合來自不同來源的資料等領域，讓我比以前更有效地處理和分析資訊。此外，我在這裡還加深對ESG技術業務的了解，更明白永續發展、社會責任投資和技術之間的關係。」

　　李嘉立較難忘的經驗是統籌一個自動化嶄新永續發展報告的項目，該項目十分複雜，需要細緻的規劃、協調和團隊合作，最終為客戶的產品帶來價值，讓他有極大的滿足感。他相信，在Seleya Technologies的工作經驗，能幫助他獲得將來在科技業界成功的技能。

　　「抗疫基金金融科技人才計劃」（FAST）已批出了856個申請，總支出逾9千萬，為本地金融科技業領域提升人才種類和數目，強化行業競爭力。。

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