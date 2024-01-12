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連連數字：卡位數字支付風口 業績韌性增長

12/01/2024

 

繼工業時代和信息時代之後，在科技進步與互聯網廣泛普及的推動下，人類社會已逐步邁入數字化時代。伴隨數字經濟與實體經濟的深度融合，數字支付在商戶和企業的業務發展過程中扮演著不可或缺的角色，切入數字支付這一黃金賽道的玩家也如雨後春筍般拔地而起，孕育出具有領導地位與影響力的明星級企業。

成立於2009年的連連數字，是中國率先在全球範圍內提供廣泛支付解決方案的數字科技公司之一，也是該領域的龍頭。作為一家非銀行支付機構，公司具備服務世界各地客戶的全球支付能力，十多年來一直主要專注於向商戶、企業提供數字支付及增值服務，以賦能全球貿易活動，提高資金與信息的流動效率。

 

硬核實力為盾，客戶群快速擴張
為快速、高效地開展業務運營，搶抓市場先機，連連數字在技術、牌照與合作網絡等方面積極佈局，構築了軟硬體結合的核心競爭力。根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年的TPV計，公司是中國最大的獨立數字支付解決方案提供商。

技術方面，連連數字打造了針對全球貿易複雜性而設計的專有技術平台，能夠為支付、資金轉賬、全球資金分發、智能匯兌處理、智能風險管理、智能反洗錢評估及交易真實性核查提供穩定、安全、靈活的系統支持。牌照方面，截至2023年底，建立了由64項支付牌照及相關資質組成的全球牌照佈局。合作網絡方面，服務範圍覆蓋超過100個國家及地區並支持使用超過130種貨幣進行交易。

依託全球牌照佈局、專有技術平台及廣泛的合作方網絡，連連數字深入涉足多個不同行業的全球貿易活動，並以中立性贏得客戶信任，建立了快速增長及忠誠的客戶群體。截至2023年9月30日，公司累計服務了約320萬家來自電商、服務業及製造業等各行業的商戶及企業。

具體來看，於2020年、2021年、2022年，連連數字的活躍中國跨境商戶數量分別為421,885家、688,825家、845,102家，複合年均增長率為41.5%，並於2023年09月30日止12個月達到1,102,604家。活躍中國跨境企業數量由2020年的11家大幅增至2022年的1,956家，並進一步增至截至2023年9月30日止12個月的4,249家。活躍境外商戶及企業數量由2020年的82家大幅增至2022年的2,312家，並進一步增至截至2023年9月30日止12個月的3,560家。

此外，連連數字的獲客工作亦卓有成效，新客戶的平均獲取成本不斷下降。按每名新獲客戶的總銷售及營銷費用計算，公司獲取新客戶的平均成本由2020年的人民幣207元減少至2022年的人民幣188元，並進一步減少至2023年前九個月的人民幣98元，充分證明公司銷售及營銷策略的有效性。

支付額與收入持續提升，成長性向好
通過為遍佈全球各地的龐大客戶群制定和提供全方位解決方案，連連數字的業務體量節節攀升，帶動業績穩健增長，打下良好的基本面基礎。

一方面，全球及境內支付額增長迅速。於2020年、2021年及2022年，公司數字支付服務的總支付額（「TPV」）分別約為人民幣8,494億元、9,712億元、11,530億元，複合年均增長率為16.5%，並進一步增長2023年前九個月的13,120億元。

另一方面，收入持續增長。於2020年至2022年，公司的總收入分別約為人民幣5.89億元、6.44億元、7.43億元，複合年均增長率為12.3%。於2023年前9個月，收入約人民幣7.37億元，同比增長38.4%，已接近2022年全年總收入。

同時，收入結構亦不斷優化，構築了多元增長極。2020至2022三個年度，來自數字支付服務的收入分別約為人民幣5.38億元、5.88億元、6.30億元，複合年增速約8.2%，貢獻占比約91.4%、91.3%、84.8%；來自增值服務的收入分別約為人民幣779.8萬元、2181.0萬元、9105.2萬元，複合年增速高達241.7%，貢獻占比分別約為1.3%、3.4%、12.3%。2023年前9個月，來自數字支付服務的收入約為人民幣6.26億元，同比增長37.0%，占總收入的比重約84.9%；來自增值服務的收入約為人民幣9676.8萬元，同比增長63.8%，貢獻占比升至13.1%。

無論是客戶規模還是財務表現，連連數字都用出色的韌性增長，證明了自身強勁的綜合實力。受益於全球數字化轉型的廣闊機遇，公司在推動實現全球貿易數字化方面具備顯著優勢，正沿著高成長性的軌道，舒展高確定性的價值潛力。

 

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