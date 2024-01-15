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賴清德勝選，侯友宜致歉落選，民眾黨成關鍵少數

15/01/2024

　　2024台灣大選，民進黨候選人賴清德勝選，將成為台灣地區下任領導人。民進黨成為台灣自1996年舉行直選後，首個政黨連續3屆執政。

 


　　點票結果顯示，賴清德與副手蕭美琴得票超過558萬票，得票率約40%。國民黨侯友宜與趙少康有超過467萬票，得票約33%。民眾黨的柯文哲與吳欣盈得票約26%，有超過369萬票，排第三。


　　賴清德稱：「我要再次感謝台灣人民選擇『賴蕭配』，我們深感榮幸，也必定全力以赴，不辜負所託。」不過，他承認民進黨在立委選舉中失利，會研究國民黨及民眾黨的政見和主張，合適的會納入施政方針。

民眾黨成關鍵少數，藍綠須看「臉色」

　　立法院選舉113個立委議席，無一個政黨能夠取得過半數。其中國民黨在區域及不分區立委，共得52席；民進黨減少10席，得51席；民眾黨奪得8席，成為關鍵少數。若連同無黨派的苗栗立委陳超明和無黨派的山地原住民立委高金素梅，藍營將達到54席，成為最大黨。


　　不過有分析認為，在「三黨不過半」的情況下，未來藍綠兩黨可能都要看民眾黨「臉色」，並且需要民眾黨的支持，法案才能順利推動。

侯友宜致歉，未能實現政黨輪替

　　落選的侯友宜指出：「非常遺憾，未能完成政黨輪替，我讓大家失望了，我在這裏深深表達，我十二萬分的歉意，抱歉，對不起大家。」侯友宜又說選舉結束後會繼續肩負新北市長職務。


　　國民黨主席朱立倫則表示，雖然無法在領導人選舉取得勝利，但重新成為立法院第一大黨，是民眾對於國民黨的重大付託，未來所有的立委一定會發揮最強的專業、最大的戰力監督執政當局。　

賴清德：不卑不亢維持台海現狀

　　關於兩岸關係，賴清德在宣布勝選記者會上強調，維持台海和平穩定是他的重要使命，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信地與大陸展開交流合作，增進兩岸人民福祉，達到和平共榮的目標。

 

撰文：經濟通中國組

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