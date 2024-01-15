據報中國多家實體有途徑購得美國管制英偉達晶片

人工智能晶片龍頭英偉達於2022年遭美國政府禁止向中國出口兩款高端AI晶片，去年10月有關禁令再度升級，令英偉達兩款「特供版」AI晶片亦再無用武之地。據《路透》通過查閱招標文件，發現中國多家高校、AI研究機構甚至是軍事機構均在去年小批量購買到多款被美國禁止出口的英偉達晶片。



該傳媒記者審查了包括100多份國家實體的招標書，以及自10月禁令升級以來的數十份招標書，其中顯示多家大學都採購了少量的英偉達AI晶片，包括清華大學和重慶大學，還有已經進入美國實體清單的哈爾濱工業大學和中國電子科技大學；另外，由工信部管理的一個實驗室，以及位於江蘇無錫的一家未具名解放軍實體亦採購了少量英偉達AI晶片。



報道分析，這些機構所採購的晶片數量，不足以從零開始架設類似ChatGPT的人工智能大型語言模型，但能讓已有模型運作複雜的機器學習任務進行升級。



至於這些機構如何能購買到被禁止對華出口的英偉達晶片，報道指無法得悉，但分析認為這類晶片可能已形成一個地下市場，有可能是第三方大量購買英偉達晶片後將多餘庫存賣出市面，又或是印度、台灣和新加坡等地註冊的公司在進行非法轉售。



英偉達回覆報道內容時表示，公司遵守所有適用的出口管制法律，並要求其客戶也這樣做，如果公司得知客戶向第三方非法轉售，將立即採取適當行動。

撰文：經濟通中國組

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動