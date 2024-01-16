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《午市前瞻》恒指估頂容易摸底難 騰訊增長受壓後市須觀望

16/01/2024

　　恒生指數半日報15904，跌312點或1.9%，主板成交近405億元。恒生中國企業指數報5345，跌100點或1.9%。恒生科技指數報3324，跌79點或2.3%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報281.6元，跌7.8元或2.7%，成交28.67億元；美團收報73.25元，跌2.4元或3.2%，成交14.63億元；阿里收報68.35元，跌1.65元或2.4%，成交10.7億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

葉尚志：恒指16400至16800有明顯阻力

 

　　恒指時隔一個月再穿16000，更再創超過一年新低。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指連日陰跌，跌穿16000都已無可厚非。他指，上月恒指跌至15972後的反彈力度較預期細，未到17200已有較大阻力，反映市況極度弱勢，16000早已非牢不可破。目前恒指難以估底，反而估頂更容易，預計16400至16800會有明顯阻力。

 

騰訊身為增長型股份須具更多創新性

 

　　滙證發表研究報告，降低對騰訊2024年的國內遊戲和線上廣告的增長預測，指傳統遊戲基數龐大而新派對遊戲增長需時，而視頻號廣告收入則受制於經濟環境疲軟，故將騰訊2024年收入預測下調3%，盈利預測則下調10%至11%，目標價由415元降至380元，維持「買入」評級。消息拖累騰訊股價受壓，半日收跌近3%。

 

 (網上圖片)

 

 　　葉尚志指經濟周期的確會對騰訊帶來影響，尤其市道差會直接降低商家投放廣告意欲，同意滙證指這將影響騰訊增長，後市需要更為謹慎。他提到，ATM身為增長型股份，市場會按其業務創新以及增長潛力來給予估值，如ATM業務創新減低，市場自然會對其調低估值。

 

 騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　未來，葉尚志認為騰訊於遊戲業務方面已難有很大突破，廣告收入被動於經濟周期，只有金融科技方面仍有望出現場較大突破。故此，葉尚志維持看好騰訊為ATM之中的首選，未來可先維持觀察業務有否更多突破表現。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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