  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大行點評騰訊、阿里、京東、比亞迪，一表盡掌握

16/01/2024

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

63.050

異動股

01216

中原銀行

0.335

異動股

06618

京東健康

30.200

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 63.350
  • 01216 中原銀行
  • 0.335
  • 06618 京東健康
  • 30.200
  • 02160 心通醫療－Ｂ
  • 1.490
  • 00612 鼎益豐控股
  • 1.100
股份推介
  • 00728 中國電信
  • 3.910
  • 目標︰$4.09
  • 02834 安碩納指一百
  • 318.000
  • 目標︰$340.00
  • 00303 偉易達
  • 47.250
  • 目標︰$60.00
  • 00941 中國移動
  • 66.250
  • 目標︰$68.95
  • 09997 康基醫療
  • 6.730
  • 目標︰$7.55
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 280.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.550
  • 00005 滙豐控股
  • 59.250
  • 00941 中國移動
  • 66.250
  • 00001 長和
  • 40.750
報章貼士
  • 01038 長江基建集團
  • 44.400
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 20.450
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 291.200
  • 目標︰$350.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/01/2024 12:43  傳平安銀行將41家房企列入融資支持名單，包括新世界及新地等

16/01/2024 12:12  《午市前瞻》恒指估頂容易摸底難，騰訊增長受壓後市須觀望

16/01/2024 12:11  恒指半日跌312點報15904，龍湖瀉逾7%，騰訊挫3%

16/01/2024 11:22  恒指穿萬六再創逾一年新低，騰訊、阿里遭大行降目標

16/01/2024 10:02  【俄烏開戰】澤連斯基：結束戰爭峰會可在瑞士舉行，冀中國參與

16/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒３億元，買盈富沽小鵬

16/01/2024 08:36  【大行炒Ｄ乜】高盛調低科技股目標價，摩通升華晨中國目標逾一倍

12/01/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》阿里巴巴已築成雙底，長線獲利目標９９銀

16/01/2024 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒８２３２，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

12月客運數據對辦，春運將至旅客量有望大增，內地三大航可再吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指估頂容易摸底難 騰訊增長受壓後市須觀望
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指穿萬六再創逾一年新低，騰訊、阿里遭大行降目標
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

面相分析｜騙子有樣睇！眉毛有這特質心性狠？易被騙破財面相睇個鼻！BB鼻無主見最易呃？酒糟鼻代表甚麼？公開4大易墮詐騙陷阱面相特徵特質
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

潮汕大食遊（二）
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

ICC 101樓高空品嘗創意法國菜！$1,680性價比高九道菜套餐：香辣四川辣椒汁烤乳鴿、香煎本地馬友、乾式熟成帶子滿口梨子甜香
人氣文章

Art & Living

一月展覽推介：街頭藝術教父Richard Hambleton個展、瑪麗蓮夢露藏品展，以藝術沉澱思緒、覓得生活靈感
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

懸疑推理影集《末日謎殺》：Z世代福爾摩斯，強烈個性下的電影美學！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新一年、天氣愈冷愈睡不好？可能因為吃了辣火鍋、飯後甜品！晚上吃這5類食物或會影響睡眠質素
人氣文章
長者生活津貼＋生果金加碼！2月起加幅3.3%！實際加幾多錢？仲有垃圾徵費補貼！即睇津貼加幅、申請資格詳情 1
人氣文章
急症室收費 | 政府研「可加可減」機制！次 / 非緊急患者收費有如看家庭醫生？腸胃炎、骨折屬哪一級？即睇5級分流方法！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2024 13:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2024 13:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2024 13:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2024 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/01/2024
12月客運數據對辦，春運將至旅客量有望大增，內地三大航可再吼？
人氣文章財經熱話16/01/2024
《午市前瞻》恒指估頂容易摸底難 騰訊增長受壓後市須觀望
人氣文章財經熱話16/01/2024
恒指穿萬六再創逾一年新低，騰訊、阿里遭大行降目標
人氣文章財經熱話16/01/2024
【高息股】百度被傳與中國軍方合作急插後急否認，惟制裁風險仍惹憂慮
人氣文章大行報告16/01/2024
【大行炒D乜】大行點評騰訊、阿里、京東、比亞迪，一表盡掌握
人氣文章香港要聞16/01/2024
浸大教務議會通過合併文學院及社會科學院，最快7月推行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金