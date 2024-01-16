  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒指穿萬六再創逾一年新低，騰訊、阿里遭大行降目標

16/01/2024

　　恒指新年開局以來維持低成交，半年未試過一日大市總成交額高於1000億元。連日成交低微拖累市況，今早恒指低開186點，雖然盤中一度收窄跌幅，但午間休市前跌幅再度擴大，終失守16000心理關口，跌穿上個月低位15972，再創逾一年新低，更低見15910。

 


　　有大行針對科技股發表研究報告，其中滙證下調騰訊2024年度國內遊戲和視頻號廣告收入預測，指內地宏觀經濟環境疲軟，早前預測過於樂觀。該行將騰訊目標價由415元降至380元，維持「買入」評級。消息拖累騰訊盤中捱沽，現跌2.3%，報282.6元。


　　其餘科技股普遍受壓；美團(03690)跌3.1%，報73.3元；阿里(09988)跌1.6%，報68.85元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅2.8%；網易(09999)跌0.7%，報140.4元。其中百度(09888)澄清日前有關與軍方傳聞，指與學術論文作者無任何合作與論文作者或其所屬機構之間並無任何合作，也並未向其提供任何定制化服務；百度(09888)現逆市升2%，報102.5元。

滙控、渣打挫近3%

　　另外，英國即將於明日公布12月份CPI及PPI，隔晚英國富時100指數收跌30點。國際銀行股顯著受壓；滙控(00005)跌2.5%，報59.45元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.6%；渣打(02888)跌2.8%，報59.85元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.2%；中銀香港(02388)跌0.9%，報18.86元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅4.9%。


　　內房股跟跌；龍湖(00960)跌5%再次失守10元，報9.67元，以現價計，該股暫連跌7日，累計跌幅13.5；融創中國(01918)跌6.7%，報1.26元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅10%；碧桂園(02007)跌2.8%，報0.7元。


　　現時，恒生指數報15995，跌220點或跌1.4%，主板成交超過325億元。國企指數報5378，跌68點或跌1.2%。恒生科技指數報3350，跌53點或跌1.6%。


　　即月期指新報16014，跌236點，高水18點。即月國指期貨報5385，跌73點，高水7點。即月科指期貨新報3358，跌56點，高水24點。


　　上證綜合指數報2875，跌10點或跌0.4%，成交1691.35億元人民幣。


　　深證成份指數報8921，跌42點或跌0.5%，成交2252.55億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09633

農夫山泉

40.550

異動股

00241

阿里健康

3.510

異動股

01299

友邦保險

63.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09633 農夫山泉
  • 40.550
  • 00241 阿里健康
  • 3.510
  • 01299 友邦保險
  • 63.050
  • 01216 中原銀行
  • 0.335
  • 06618 京東健康
  • 30.150
股份推介
  • 00728 中國電信
  • 3.910
  • 目標︰$4.09
  • 02834 安碩納指一百
  • 318.000
  • 目標︰$340.00
  • 00303 偉易達
  • 47.250
  • 目標︰$60.00
  • 00941 中國移動
  • 66.300
  • 目標︰$68.95
  • 09997 康基醫療
  • 6.730
  • 目標︰$7.55
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 281.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.550
  • 00005 滙豐控股
  • 59.250
  • 00941 中國移動
  • 66.300
  • 00001 長和
  • 40.700
報章貼士
  • 01038 長江基建集團
  • 44.400
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 20.500
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 290.800
  • 目標︰$350.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/01/2024 12:43  傳平安銀行將41家房企列入融資支持名單，包括新世界及新地等

16/01/2024 12:12  《午市前瞻》恒指估頂容易摸底難，騰訊增長受壓後市須觀望

16/01/2024 12:11  恒指半日跌312點報15904，龍湖瀉逾7%，騰訊挫3%

16/01/2024 11:22  恒指穿萬六再創逾一年新低，騰訊、阿里遭大行降目標

16/01/2024 10:02  【俄烏開戰】澤連斯基：結束戰爭峰會可在瑞士舉行，冀中國參與

16/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒３億元，買盈富沽小鵬

16/01/2024 08:36  【大行炒Ｄ乜】高盛調低科技股目標價，摩通升華晨中國目標逾一倍

12/01/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》阿里巴巴已築成雙底，長線獲利目標９９銀

16/01/2024 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒８２３２，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

12月客運數據對辦，春運將至旅客量有望大增，內地三大航可再吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指估頂容易摸底難 騰訊增長受壓後市須觀望
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指穿萬六再創逾一年新低，騰訊、阿里遭大行降目標
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

最強護照2024排名出爐！這6個地方Passport竟並列榜首！可免簽證入境幾多地方？特區護照排第幾？
人氣文章

台灣熱話．姚超文

賴清德勝選，大陸銀彈攻勢料升級
人氣文章

快樂退休．曾智華

土壤論：Right People In The Right Place
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

屬於冬日的香氣！來自Armani、Officine Universelle Buly、Lush的木質辛香調香水，帶來溫暖氣息
人氣文章

ChatENT．月巴氏

叱咤我最喜愛的女歌手 —— 伸縮自如，陳蕾莫問出處
人氣文章

Art & Living

一月展覽推介：街頭藝術教父Richard Hambleton個展、瑪麗蓮夢露藏品展，以藝術沉澱思緒、覓得生活靈感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥瘦身趁冬天最見效？吸收6大營養把握「冬天剷脂期」！ 維他命D能減少「口痕」情況？
人氣文章
消委會｜辦年貨前必睇！鮑魚、海參、花膠挑選攻略：1招揀溏心鮑、教你海參要點發！母乳媽媽產後唔食得花膠？
人氣文章
感冒發燒後不退熱、久咳不癒？中醫︰因肺脾腎虛兼體虛！推介「健脾補腎素湯」平日都飲得
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2024 13:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2024 13:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2024 13:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2024 13:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/01/2024
12月客運數據對辦，春運將至旅客量有望大增，內地三大航可再吼？
人氣文章財經熱話16/01/2024
《午市前瞻》恒指估頂容易摸底難 騰訊增長受壓後市須觀望
人氣文章財經熱話16/01/2024
恒指穿萬六再創逾一年新低，騰訊、阿里遭大行降目標
人氣文章財經熱話16/01/2024
【高息股】百度被傳與中國軍方合作急插後急否認，惟制裁風險仍惹憂慮
人氣文章大行報告16/01/2024
【大行炒D乜】大行點評騰訊、阿里、京東、比亞迪，一表盡掌握
人氣文章香港要聞16/01/2024
浸大教務議會通過合併文學院及社會科學院，最快7月推行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金