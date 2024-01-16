《神州經脈》習近平促金融高質量發展，維穩出動滬指觸底回升

在各界對中國今年經濟增長力度表達擔憂之際，中國股市今日（16日）盤中時段出現顯著跌浪。A股截至中午收市有超過4500隻個股飄綠，去到午後滬綜指跌幅進一步擴大，盤中低見2861.13點，刷新自2020年5月以來新低。但在指數跌穿歷史點位後，維穩身影快速閃現，保險、券商、銀行三大板塊強勢拉抬，帶動股市逆轉，滬指全日倒升0.27%，報2893.99點；至於深成指倒升0.31%，創業板指更升0.38%。

（資料圖片）

惟A股氣氛低迷不改，全日成交只有6848億元（人民幣．下同），但已比上日的超低水平成交增長超過12%，走資態勢持續，陸股通淨流出資金超過41億元。

市場關注明日（17日）國家統計局將公布去年第四季及全年經濟增長數字，市場預計去年第四季經濟同比增長5.3%，全年增5.2%，完成中國2023年經濟增長5%的目標。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1838，較上個交易日4時30分收盤價跌117點子，三連跌，創去年11月17日以來近兩個月新低，全日在7.1750至7.1919之間波動。

在岸人民幣收盤後，離岸人民幣兌美元（CNH）快速走弱跌破7.2元關口，亦創兩個月新低。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1134，較上個交易日跌50點子，兩連跌，創去年12月12日以來逾一個月新低，與市場預測偏離擴至近650點，上個交易日報7.1084。

今日新聞精選

1. 中共中央總書記、國家主席習近平在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上發表講話。習近平指出，推動金融高質量發展、建設金融強國，要堅持法治和德治相結合，積極培育中國特色金融文化，做到：誠實守信，不逾越底線；以義取利，不唯利是圖；穩健審慎，不急功近利；守正創新，不脫實向虛；依法合規，不胡作非為。習近平並強調，要堅定自信，走中國特色金融發展之路，並在實踐中繼續探索完善；又指金融強國要擁有強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍。建設金融強國需要長期努力，久久為功。此外，要著力防範化解金融風險特別是系統性風險，嚴厲打擊金融犯罪；要規範境外投融資行為，加強境內外金融市場互聯互通。

2. 國務院總理李強於當地時間周日下午抵達蘇黎世，展開對瑞士的正式訪問。15日上午，他在瑞士首都伯爾尼與瑞士聯邦主席阿姆赫德舉行會談。李強表示，中方願同瑞方繼續密切高層交往，更好發揮兩國政府間對話合作機制作用，加快重啟各層級各領域往來，並歡迎更多瑞士企業赴華投資興業，中方將給予瑞方單方面免簽待遇。瑞方也表示，將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。雙方宣布完成中瑞自貿協定升級聯合可研，一致同意支持盡快啟動正式升級談判，今年內舉行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作組會議、能源工作組會議、教育政策對話、安理會事務磋商。

3. 據英國《金融時報》引述三家金融機構的交易員和投資經理的消息指，中國當局最近幾天要求一些機構投資者不要賣出股票。此前外媒報道，中國的證券交易所曾於去年中對幾家大型公募基金機構進行窗口指導，要求這些基金公司的境內股票單日出售額不得超過其買入額，即不准淨沽出A股，但在今年初已放鬆對基金淨賣出股票的限制。報道指，中國如今重新對證券公司實施此類限制。

4. 據中證監網站統計，截至1月15日，今年已有14家公司獲得境外上市備案書，還有91家企業在排隊備案，多數處於「補充材料」和「已接收」階段。在排隊備案企業中，擬赴港交所上市的逾七成，擬赴納斯達克上市的近三成。從行業分布來看，已通過備案的企業包括自動駕駛、生物醫藥、元宇宙、AIGC等新經濟領域，以及相對傳統的工業製造業、工程建築業及食品飲品、服裝等。從募資規模和募資方式來看，已經獲得備案的企業最大募資規模高達5.2億美元，最小募資規模僅為數百萬美元。

5. 國務院新聞辦公室今天下午舉行新聞發布會。相關部門負責人在會上介紹，2024年春運將於1月26日拉開帷幕，預計春運期間全國跨區域人員流動量將達到90億人次，鐵路、公路、水路、民航等營業性客運量將超18億人次，高速公路及普通國省幹線非營業性小客車人員出行量將近72億人次，自駕出行佔比將突破8成。另據交通運輸部印發通知，明確2024年春節假期收費公路免收小型客車通行費時段為2月9日（除夕）00:00至2月17日（正月初八）24:00，共免費9天。

6. 中國商務部本月初宣布，對歐盟生產、容量200公升以下的干邑白蘭地進行反傾銷立案調查，申請人中國酒業協會初步估算的歐盟白蘭地的傾銷幅度為15.88%，意味若指控成立，中國或對有關進口產品徵收15.88%的關稅。外電引述知情人士表示，中方可能最早在3月徵收暫定關稅。全球奢侈品綜合企業LVMH擁有軒尼詩干邑業務，其酒水業務執行長Schaus向媒體表示，已收到中國有關部門的通知，公司正在認真對待及完全公開透明地配合當局。Schaus認為這是歐盟和中國在貿易問題上缺少共識的問題，將通過國家層面解決。

7. 據海關總署廣東分署統計，2023年廣東外貿進出口總值8.3萬億元，同比增長0.3%，規模再創歷史新高。其中，出口5.4萬億元，增長2.5%；進口2.9萬億元，下降3.6%。海關總署廣東分署黨委副書記、副主任溫珍才表示，廣東外貿運行總體平穩，向好態勢明顯。從份額上看，去年廣東外貿佔全國的19.9%，繼續穩居全國外貿第一大省。從規模走勢上看，一、二季度分別進出口1.82萬億元、2.02萬億元；三、四季度提升至2.2萬億元的高位，且同比分別增長2.1%和1.8%。

8. 國資委昨日（15日）召開國有企業經濟運行座談會，詳細了解重點企業經濟運行情況，聽取意見建議，研究細化工作舉措，協調解決實際困難，推動中央企業做好提質增效開局起步工作，努力實現一季度「開門紅」。國務院國資委黨委書記、主任張玉卓強調，要緊盯年度目標，下好先手棋，抓早、抓緊、抓實、抓細各項工作，狠抓提升經營效益，切實改善預期、提振信心，更好發揮穩定器、壓艙石作用；要加強市場形勢研判，緊密跟蹤市場變化，密切關注價格走勢，根據行業和企業特點，及時調整經營策略，搶佔市場先機。

撰文：經濟通中國組

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