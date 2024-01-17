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熊麗萍：市場入市信心不足，對消息敏感度高！勿心急部署！

17/01/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　隔晚（16日）美國製造業指數急速惡化，錄得自2020年5月以來最差水平，拖累美股三大指數向下，數據該如何解讀？港股受A股以及人民幣走勢所拖累，上日一度跌至14個月低位，低見15834點，成交僅得844億，反映投資者低位仍不願進場？大市繼尋底格局？北水連續三日淨流入港股，煤炭股、中資電訊股、內險股等成為吸納對象，哪些股份值得關注？中移動(00941)兩年後再度回購股份，獲大行看好，回購對股價的提振作用有多持續？春節將至，國家交通運輸部料春運約有90億人次出遊、探親等，中資航空股、出行平台股以及濠賭股，那個板塊最受惠？

 


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