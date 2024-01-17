傳平安銀行將41房企列融資白名單，惟樓市未有起色內房未宜撈底

盛傳近兩個月的內房白名單終有新消息，據報平安銀行將41家房企列入融資支持名單，人民銀行近日亦批出總額1000億人民幣的住房租賃團體購房貸款，支持八個試點城市買房出租。不過，樓市仍未見起色，12月個大中城市新建商品住宅價格指數按月跌0.4%，為近9年最差，而去年全年全國房地產開發投資按年跌9.6%，為連續第二年負增長。有大行調查指內地買家仍看淡樓價，暫未打算置業，又有分析認為，購房者愈來愈青睞二手房而非新房，可能給內房銷售帶來衝擊。內房股價連日下挫，連華潤置地(01109)、中國海外(00688)等國企也破底，看來暫未宜撈底。

（華潤置地網頁截圖）

彭博：平安銀行將41房企列融資支持名單 龍湖萬科綠城有份



據《彭博》引述知情人士指，平安銀行已將41間公司列入有資格獲得融資支持的開發商名單，將調整與擴大信用額度標準以滿足開發商的合理資金需求，並已於本月初向相關部門和分行下發名單，應向正常營運的開發商不惜貸、不抽貸、不斷貸及應貸盡貸。平安銀行也鼓勵旗下單位通過展期和調整還款安排來緩解建築商的流動性壓力。名單上逾半為國有企業，如保利置業(00119)、北京城建集團等，其餘為龍湖集團(00960)、萬科(02202)等民營企業，以及杭州濱江和綠城中國(3900)等建築商。

不過，彭博分析師認為，購房者愈來愈青睞二手房而非新房，可能給地產商的銷售帶來新一輪衝擊。在克而瑞追蹤的30座城市中，二手房佔總成交量的比例已從2018至2021年的40%至42%，飆升至2023年的53%。地產商違約情況的蔓延，令購房者因擔憂項目停工而回避民營房企的預售樓盤。分析師指，由於購房者偏好的轉變，相信龍湖和融創中國(01918)的銷售最容易受到威脅。

人行批出千億住房租賃團體房貸 支持8城買房出租



另外，內媒《經濟觀察網》日前報道，人民銀行已批覆總額1000億元人民幣的住房租賃團體購房貸款，支持八個試點城市購買商品房用作長租房，八個試點城市分別是天津、成都、青島、重慶、福州、長春、鄭州和濟南。據報自去年3月開始，八個試點城市已著手尋找合適的房源並上報，試點城市之間要比併速度，因為這筆貸款並非定額分給八個城市，而是依據項目條件來批，原則上項目成熟就批出，先到先得。

報道引述一名地方政府人士透露，這筆借款期限長達30年，只要租金能覆蓋利息，基本可以被看作永續債，只付息、不還本。多家開發商亦開始行動，希望爭取讓地方政府收購其在售的滯銷或尾盤項目。

12月70城樓價環比跌0.4%近9年最差 去年房地產開發投資跌9.6%

國家統計局今日公布12月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局的數據測算，12月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下跌0.4%，創9個月最大跌幅，跌幅較11月擴大0.2個百分點；環比亦下跌0.4%，為2015年2月以來近9年最大降幅，跌幅較11月微擴0.1個百分點。





另國家統計局公布，2023年全年全國房地產開發投資110913億元人民幣，比上年下降9.6%(按可比口徑計算)，略遜預期的下降9.5%，較2023年1至11月跌幅擴大0.2個百分點，為連續第二年負增長。不過，2023年商品房銷售情況大幅改善，較2022年的降幅大幅收窄。2023年商品房銷售額116622億元人民幣，比上年下降6.5%；商品房銷售面積111735萬平方米，下降8.5%。2022年商品房銷售額和銷售面積則分別下降26.7%和24.3%。

大摩：內地買家仍看淡樓價未打算置業 偏好潤地中海外等國企



摩根士丹利近日發表報告指，該行進行市場調查訪問逾2000名中國居民，發現目前他們的置業計劃或傾向依然較疲弱及黯淡，同時對樓價前景持續看淡，預期會削弱當局房地產寬鬆措施的傳導性，並增加住房銷售的下行風險。當中六成有置業打算的受訪者認為，近期的樓市支持政策有正面影響，並有52%潛在買家表示措施有利於他們作出置業決定，但同時只有14%受訪者預計未來12個月樓價將上漲，約36%潛在買家仍預期樓價會下跌，僅有1%的受訪者表示預計會在未來6個月內置業，且大多數人傾向於選擇國有房企開發的一手房，對民營開發商的接受度為32%。

大摩繼續偏向選擇在一、二線城市擁有豐富可售資源，並有較強健財務實力的大型國企及有國企持股的內房商，包括華潤置地、中國海外及綠城中國 ，均予「增持」評級。

黃偉豪：政策未解決核心問題不宜撈底 國企內房也只宜分注長線吸納

中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，雖然內地接連推出政策，希望紓緩內房流動性問題，但核心問題未解決，內房債務危機仍存在，可能仍會有一些中小型房企出問題，而潛在買家買樓意欲低，亦影響房企資金流轉。再者，港股氣氛差，其他板塊表現同樣不濟，內房也不似以往一有政策推出可帶來反彈，不宜撈底。即使華潤置地及中海外等國企內房應不可能出現違約，但同樣受樓市低迷及大市氣氛影響，料短期股價難有起色，想吸納也要有長線持有準備，且只宜分注買，等待行業回暖。

內房股今早普遍繼續下挫，其中華潤置地及中海外都連跌4日，前者累跌11.32%，後者累跌10.45%。融創中國則連續兩日都急插逾7%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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