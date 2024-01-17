香港互動市務商會「傳媒轉型大獎」頒獎禮，經濟通囊括四大獎項

香港互動市務商會昨晚（16日）舉行第8屆「傳媒轉型大獎」頒獎禮暨15周年晚宴，表揚過去一年在運用科技轉型、以創新方式傳遞新聞和資訊上表現出色的本地媒體機構。本港金融界領先專業財經資訊平台-經濟通（ETNet）囊括四大獎項，包括傳媒轉型大獎網媒類別（網站）銀獎、傳媒轉型大獎網媒類別（流動程式）銀獎、傳媒轉型大獎網媒類別（ESG）銀獎及傳媒轉型大獎網媒類別（整體）銀獎。

一眾香港互動市務商會執行委員於晚宴上祝酒，共同祝賀會務蒸蒸日上，傳媒、企業萬事亨通

活動榮幸邀請到政府署理創新科技及工業局局長張曼莉擔任主禮嘉賓，聯同香港互動市務商會創會及榮譽會長方保僑、評判及多名貴賓頒獎予各獎項得主。創新科技及工業局局長孫東亦以視像致辭，祝願頒獎禮圓滿成功。

方保僑:冀業界續推動創新和卓越 迎接轉型挑戰

香港互動市務商會創會及榮譽會長方保僑表示，近年的新冠疫情驅使媒體機構加速數碼轉型和開發多元化平台，告別疫情，商會十分榮幸能復辦傳媒轉型大獎。而評審進入第8屆，除了原有的評審範疇，今屆新增了「網媒」類別及「ESG」評審範疇，以緊貼時代轉變。期望業界能繼續攜手推動創新和卓越，持續迎接轉型的挑戰。

孫東：傳媒產業可利用大數據作新聞分析 了解輿情方向

主禮嘉賓與一眾貴賓留影

創新科技及工業局局長孫東視像致辭時表示，傳媒是傳播資訊的載體，能夠將國家成就以及科技創新概念傳達予市民大眾，而數據流通和訊息傳遞的方式對傳媒轉型有著重要作用。為了讓數據得到更加有效的應用，特區政府正積極推動數字經濟及智慧城市的發展。他寄語傳媒產業，可利用大數據進行新聞分析，透過數據了解輿情方向，「我們最期望就是大家透過媒體產業不斷的轉型創新，讓市民大眾享受到智慧城市的應用及認識香港的創科發展更多。」

專業評審與公眾選出表現傑出媒體

全場嘉賓大合照，晚宴氣氛高漲，嘉賓們盡情交流

香港互動市務商會在2023年10月至11月期間，邀請來自不同大學的市場行銷、數位行銷和新聞學的學者組成專業評審團，就媒體機構在數碼轉型的表現評分，選出五大類別的得獎媒體。而得分最高的十間媒體會獲得十大傑出傳媒獎，當中總分最高分的會奪得整體大獎金、銀、銅獎。評審準則包括：資訊創新及創意應用、跨媒體兼容性、能充分使用數碼營銷，促進業務擴展，以及用戶體驗。此外，公眾在網上投票選出「十大最喜愛媒體網站」、「十大最喜愛粉絲專頁」及「四大最喜愛OTT平台」。

香港互動市務商會第8屆「傳媒轉型大獎」得獎名單

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