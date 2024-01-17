  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】成功「保5」有喜有憂，穩預期時不我待

17/01/2024

　　中國2023年經濟一如預期成功「保5」，數字升升跌跌之間再顯有喜有憂。其中，最終消費支出對經濟增長貢獻率飆升，但全年社會消費品零售增速並無驚艷；全年城鎮常住人口續增逾千萬，惟商品住宅銷售面積再跌1.98億平方米；第二產業投資、先進製造業投資紅紅火火，但適齡勞動人口按年大減1075萬人。

12月消費增速三個月最低

　　國務院總理李強周二（16日）於達沃斯論壇預告，中國去年GDP料增長5.2%，國家統計局周三（17日）進一步公布細節，最終消費支出、資本形成總額、貨物及服務淨出口，分別拉動經濟增長4.3、1.5、-0.6個百分點；居民消費及政府消費支出對經濟增長的貢獻率高達82.5%，較2022年的32.8%大幅提升。

 


　　不過，今早揭盅的工業、消費、投資「三架馬車」中，12月社會消費品零售增速明顯減速至按年增7.4%（預期：8%），錄三個月最低，拖累港股必需/非必需消費業指數雙雙挫逾3%，A股白酒板塊亦哀鴻一片。全年看，受益2022年低基數效應（-0.2%）及餐飲消費井噴（20.4%），社會消費品零售總額增7.2%。不過，隨著消費品價格戰愈演愈烈，飲品、快餐、電動車等公司2024年勢面臨更大盈利挑戰。

商品住宅銷售跌近2億平米
　　 　 
　　再看萬眾矚目的房地產，盡管中國去年城鎮化率升0.94個百分點至66.16% ，常住人口按年增1196萬人，但難扭轉樓市量價齊跌。數據顯示，12月70大中城市住宅銷售價格按月跌0.45%，錄近9年以來最大；去年商品住宅銷售面積9.48億平米，按年跌8.2%或1.98億平米。

 


　　值得留意的是，行業研究公司克而瑞數據顯示，因擔憂爛尾風險，去年二手房成交佔比升至53%，首次超越新房，此恐進一步衝擊開發商銷售及現金流。為應對資金壓力，昔日四大龍頭之首的萬科12月已暫停買地。


　　L型走勢的內房今年勢續拖累經濟，但相比2022年商品房銷售面積按年暴瀉近4.2億平米，去年跌幅減半或意味最壞時刻已過。人行前官員盛松成預期，地產銷售面積2025或2026年料在8.5億平米水平穩定下來。而李強最新亦稱，中國近3億農業轉移人口正加快市民化進程，將帶來住房等巨大需求。

製造業紅火　VS 勞動人口跌

　　若論2023年經濟的亮點，當屬製造業。其中第二產業投資按年增9%（高技術製造業投資更增9.9%）；規模以上工業增加值增長4.6%，其中太陽能電池、新能源汽車產品產量分別增長54%、30.3%。


　　中國積極貫徹新發展理念，但「人」仍是揮之不去的隱憂。最新數據顯示，去年人口連續第二年負增長擴大至208萬，其中16－59歲勞動年齡人口按年大減1075萬，佔比由62%跌至61.3%；新出生人口902萬，較2022年的956萬續縮水。


　　盡管官方強調人口紅利正向人才紅利提升，並致力於加速建構產業新發展格局，但如何提振地產失速、信心低迷所導致的需求疲軟，仍是挑戰重重。而高層近期強調解決好群眾「急難愁盼」，或預示新三穩（穩預期、穩增長、穩就業），穩預期已時不我待。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

08482

萬勵達

0.056

異動股

00002

中電控股

61.000

異動股

01833

平安好醫生

15.220

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08482 萬勵達
  • 0.058
  • 00002 中電控股
  • 61.050
  • 01833 平安好醫生
  • 15.180
  • 00762 中國聯通
  • 4.840
  • 06862 海底撈
  • 13.280
股份推介
  • 00728 中國電信
  • 3.830
  • 目標︰$4.09
  • 02834 安碩納指一百
  • 318.900
  • 目標︰$340.00
  • 00303 偉易達
  • 45.950
  • 目標︰$60.00
  • 00941 中國移動
  • 65.150
  • 目標︰$68.95
  • 09997 康基醫療
  • 6.450
  • 目標︰$7.55
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 273.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 66.200
  • 00005 滙豐控股
  • 58.200
  • 00388 香港交易所
  • 233.400
  • 00941 中國移動
  • 65.150
報章貼士
  • 09922 九毛九
  • 5.150
  • 目標︰--
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 9.700
  • 目標︰$14.00
  • 02269 藥明生物
  • 28.850
  • 目標︰$32.35
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2024 13:11  恒指跌幅擴大至超過500點，藍籌幾近全線跌，美團再挫5%

17/01/2024 12:10  《午市前瞻》料恒指業績期前仍有千點可跌，電訊必獲國策長線扶持

17/01/2024 10:43  【聚焦數據】統計局公布新口徑青年失業率14.9%，不含在校生

17/01/2024 10:00  【聚焦數據】去年末全國人口劇減208萬，連續兩年負增長

17/01/2024 10:00  【聚焦數據】上月社會消費零售增7.4%遜預期，全年增7.2%

17/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒４５億元，買中移動沽港交所

17/01/2024 08:27  【大行炒Ｄ乜】科技股被降目標價，大摩跟進本地電訊股

12/01/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》阿里巴巴已築成雙底，長線獲利目標９９銀

17/01/2024 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２５４，一周拆息較上日軟至４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

香港互動市務商會「傳媒轉型大獎」頒獎禮，經濟通囊括四大獎項
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】成功「保5」有喜有憂，穩預期時不我待
人氣文章

新聞>財經熱話

傳平安銀行將41房企列融資白名單，惟樓市未有起色內房未宜撈底
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

面相分析｜騙子有樣睇！眉毛有這特質心性狠？易被騙破財面相睇個鼻！BB鼻無主見最易呃？酒糟鼻代表甚麼？公開4大易墮詐騙陷阱面相特徵特質
人氣文章

台灣熱話．姚超文

賴清德勝選，大陸銀彈攻勢料升級
人氣文章

健康解「迷」

自殺率創新高！過來人楊嘉驃分享抗癌經歷！勉勵港人勿怕放負：無論遇上咩困境，你都係好重要
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「圓滿‧吳明的裁縫世界」：生命歷程縱有缺憾，在避免留下遺憾之際，製造多份圓滿
人氣文章

Fashion

最保值名牌手袋：Hermès、Chanel、Louis Vuitton排名公開！愛馬仕Constance保值率達130%、投資Chanel 22有驚喜？
人氣文章

Watch & Jewelry

朗格展覽「Never Stand Still」：從LANGE 1到ODYSSEUS，感受A. Lange & Söhne歷過低潮又重回高峰的故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家常小炒｜易潔鑊炒出大牌檔鑊氣！今期健康素食譜︰大葱豆腐塊雜錦小炒
人氣文章
觀塘車禍｜捱撞孕婦重創不治！丈夫見心理醫生︰個腦不停諗返同老婆啲嘢！醫生講延長性哀傷疾患：每日出現3個症狀要留意
人氣文章
新年歐遊注意！ 歐洲受3種病毒夾擊！意大利2周逾200萬人感染流感！一個國家擬恢復口罩令？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2024 13:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2024 13:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2024 13:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2024 13:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/01/2024
香港互動市務商會「傳媒轉型大獎」頒獎禮，經濟通囊括四大獎項
人氣文章FOCUS17/01/2024
【FOCUS】成功「保5」有喜有憂，穩預期時不我待
人氣文章財經熱話17/01/2024
傳平安銀行將41房企列融資白名單，惟樓市未有起色內房未宜撈底
人氣文章財經熱話17/01/2024
《午市前瞻》恒指料業績期前仍有千點可跌 電訊必獲國策長線扶持
人氣文章數碼新動力17/01/2024
抗疫基金金融科技人才計劃 為業界擴大人才庫
人氣文章香港要聞17/01/2024
全港將安裝二千個閉路電視，卓永興：香港已相對少
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金