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《神州經脈》GDP增5.2%達標，人口連減兩年，A股跌外資逃

17/01/2024

　　國家統計局公布的最新人口數據，引爆外界對中國步入老齡化少子化社會的擔憂，亦為資本市場投下一枚震撼彈。A股三大指數今日（17日）集體震盪，全日共超過130億元（人民幣．下同）外資逃出，超過5000隻個股飄綠。今年才剛過半個月，A股市場已然一片狼藉。

 

中國去年人口減少208萬連減兩年，出生人口僅902萬創新低，出生率6.39‰連跌七年。（AP圖片）

 

　　滬綜指早段保持穩定下跌趨勢，午後突然震盪不絕，在白酒、工業、科技、醫療和地產等板塊的帶領下，越踩越深，跌穿昨日（16日）創下的低位，更在全日最低位2833.62點收市，刷新自2020年5月以來逾三年半新低，累計跌幅2.09%，是自2022年10月24日以來最大單日跌幅。

 

　　深市震盪更為兇險，深成指全日挫2.58%，報8759.76點，是2019年8月以來新低，創業板指更瀉3%，報1699.62點，創2019年12月以來新低。

 

　　交投氣氛淡靜一定程度上亦推動股市跌勢加劇，全日成交只有6376億元，按日減少7.9%；陸股通淨流出超過130億元，走資狀況是2022年10月28日以來新高。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1966，較上個交易日4時30分收盤價跌128點子，四連跌，續創去年11月17日以來兩個月新低。全日在7.1885至7.1999之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1168，較上個交易日跌34點子，創去年12月12日以來逾一個月新低，與市場預測偏離擴至818點，為去年11月中旬以來最大偏離水平。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，2023年第四季GDP增5.2%，略低預期的增長5.3%，全年增5.2%，高於政府5%左右的目標。國家統計局表示，主要預期目標圓滿實現。2023年中國5.2%的經濟增速不僅高於全球3%左右的預計增速，在世界主要經濟體中名列前茅，中國經濟2023年對世界經濟增長的貢獻率有望超過30%，是世界經濟增長的最大引擎。展望2024年，雖然還要克服一些困難和挑戰，但預計中國經濟將持續回升向好，實現質的有效提升和量的合理增長。

 

2. 2023年12月工業增加值同比增長6.8%，優預期的6.6%，為2022年2月以來最高；社會消費品零售總額同比增長7.4%，遜預期的增長8%，為三個月低位；全年固定資產投資比上年增長3%，略勝預期增2.9%；全年房地產開發投資同比下降9.6%略遜預期，連續第二年下降；全年商品房銷售額同比降6.5%，商品房銷售面積降8.5%，分別較2022年創新低的26.7%和24.3%降幅大幅收窄。國家統計局表示，房地產市場已出現一些積極變化，主要是房地產的投資、銷售等指標降幅收窄，以及保交樓推進下房屋竣工面積增長較快。消費成為2023年帶動經濟恢復的重要力量，全年最終消費支出拉動經濟增長4.3個百分點，提高3.1個百分點，對經濟增長的貢獻率82.5%，提高43.1個百分點。

 

3. 最新人口數據顯示，截至2023年底全國人口同比減少208萬人，是中國連續第二年出現人口下降，也是自1962年以來第二度出現人口下降，且減幅比2022年的減少85萬人更高；60歲及以上人口佔比升穿21%，而出生人口只有902萬人創歷史新低，出生率6.39‰連續7年下跌；人口自然增長率創20年最差，勞動年齡人口減少1075萬。

 

4. 國家統計局時隔半年後重新公布青年失業率，將其分為三個組別，並特別提及16-24歲勞動力組別的失業率不包括在校生，且增加發布不包括在校學生的25-29歲勞動力失業率。統計局表示，為更精準監測青年就業失業情況，今後將按月發布不包含在校學生的16-24歲，以及25-29歲、30-59歲勞動力失業率。2023年12月，不包含在校生的16-24歲最新失業率為14.9%，而當局在去年7月最後一次公布的16-24歲組別失業率為21.3%。2023年12月，25-29歲、30-59歲勞動力調查失業率分別為6.1%和3.9%。

 

5. 國家統計局公布12月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局的數據測算，12月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下跌0.4%，創九個月最大跌幅，跌幅較11月擴大0.2個百分點；環比亦下跌0.4%，為2015年2月以來近九年最大降幅，跌幅較11月微擴0.1個百分點。70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有7個（11月9個）；持平1個（11月2個）；下跌62個（11月59個）。

 

6. 據內媒《界面新聞》引述多名字節跳動員工指出，自2023年11月起，TikTok在內地工作的前後端開發、數據、算法等崗位員工陸續接到轉崗至海外工作的通知，工作地點包括新加坡、澳洲、加拿大和美國。其中一名TikTok員工透露，如果接受轉崗，可獲得比內地多一倍左右的薪酬和兩年租房補貼；如果不接受轉崗，暫未被要求強制離職，但TikTok業務在國內的工作崗位已大幅縮減。知情人士則稱，字節跳動此舉是為了TikTok在全球合規運營的正常操作。報道指，字節跳動方面暫未回應。

 

7. 天眼查App顯示，華為技術有限公司近日申請註冊「太空探索」、「探索家」商標，國際分類為科學儀器、珠寶鐘錶，當前商標狀態均為等待實質審查。華為早前在ACP 2023大會（光通信、光子學年度學術大會）上發布了光通信系統架構及技術演進報告，並提出「太空寬帶」計劃，擬在2030年正式落地。據介紹，太空寬帶可利用太空衛星網絡實現高速數據傳輸，其傳輸速度高達100Gbps以上，遠超傳統通信網絡的極限，並覆蓋全球範圍。

 

8. 加拿大公開點名逾百間海外研究機構，指其「可能對國家安全和敏感研究構成威脅」，當中85間來自中國，包括中國國防科技大學、中國人民解放軍軍事科學院等，另外12間機構來自伊朗，6間來自俄羅斯。在北京，外交部發言人毛寧就此回應，加拿大政府以所謂的國家安全風險為由，對中國的一些大學和科研機構進行打壓遏制，嚴重的破壞中國和加拿大之間的科技交流合作，無助於兩國關係的改善和穩定。中方對此強烈不滿，堅決反對。

 

撰文：經濟通中國組

 

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