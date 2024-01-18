《午市前瞻》中港股大跌主因對中央政策未明 滙控或再跌寧吼渣打

恒生指數半日報15374，升97點或0.6%，主板成交超過565億元。恒生中國企業指數報5162，升29點或0.6%。恒生科技指數報3177，升17點或0.5%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報275.2元，升0.6元或0.2%，成交30.8億元；美團收報70.05元，升1.3元或1.9%，成交24.4億元；阿里收報66.8元，升1.15元或1.8%，成交18.64億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

黃偉康：「限沽令」傳聞反加劇外資速逃

昨日中港股市重挫，滬綜指狂瀉逾2%，恒指跌近600點。今日滬綜指仍未止血，半日一度瀉超過2%，相反港股走勢喘定，半日一度回升逾100點。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，昨日跌市反映市場信心極低，A股反應更加強烈，都是市場氣氛極度低微跡象。他解釋，現時市場最擔心中國內地政策仍會再變，雖然去年GDP達成保5目標，不足為市場信服，因為其餘的三頭馬車、出口數據了以至PMI都不理想，即使保5會令市場懷疑後市表現。

日前內地傳出或禁止大型投資者沽貨，黃偉康指「限沽令」反而會加劇資金趁消息成真前先行沽貨，反而加劇沽壓，同時當港股未有「限沽令」，不能沽A股便沽港股套現，令外資「早走早著」。

港股已跌至接近2022年低位14597，黃偉康指當時恒指觸底反彈皆因憧憬通關，而目前相同位置下，若要反彈亦要有相同程度的憧憬才能刺激反彈，暫時觀望農曆年後或將舉行三中全會，寄望或有可能出現好消息帶動市況，但亦不能保證會有好消息。他指，港股近期跌至低位會出現一定支持或跌勢減慢，但持續陰跌不升下即使守著支持位亦無意義，一旦有利淡消息便有可能引發巨大沽壓，故14597亦非不會再穿。

(網上圖片)

外資信心低下不參與，僅本地資金獨食難肥

昨日A股大瀉，市傳尾盤之際有國家隊資金進場護盤；黃偉康解釋，昨日A股大挫主因外資離場，全球任何一個表現好的股市，都不能單靠當地投資者撐起，必然需要外資與本地投資者其同參與才能撐起市況。如今外資狂沽A股，即便真有國家隊資金進場，再有內地投資者參與入市，但外資不願入市，救市資金都獨力難撐。他指，昨日外資淨流出A股逾百億元人民幣極為誇張，反映市況疲弱多時但外資仍有大量貨可沽，為後市走勢增添陰霾。

黃偉康又指中央一直堅持適度寬鬆而不願大水猛灌，因怕人民幣會因而受壓，但實際上若市場有信心，即使進一步寬鬆亦不會構成人民幣貶值壓力。他解釋，目前市況不穩的其中一大主因是市場對中央的政策不清晰，不明朗自然信心低下。如果中央能表達對經濟的堅定支持，給出明確的方向及政策，必然有利穩定市場信心。

滙控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

滙控未觸底，不如先吼跑輸渣打

港股市況差，重磅滙控(00005)昨日跌至接近250天線水平，今日起有反彈動力，半日彈升超過1%。黃偉康指滙控回購，以及受內地影響較少等因素支撐股價表現，以近日港股表現計已算硬淨。他提到，滙控主要受惠減息憧憬而獲資金關注，但要留意自上周以來滙控連日受挫期間，個股成交亦增加不少，預計後市仍有較大沽壓，有可能要再跌至去年10月低位約55元水平才有支持。

渣打股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

他亦提到，對比滙控，自己則更為留意渣打(02888)，受同樣消息影響，但渣打已跌抵去年10月低位，走勢較為跑輸下相對值博率更高，而且並非藍籌，受指數影響程度更細，建議可以部署。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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