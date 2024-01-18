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【電車混戰】價格戰開打，部署新能源車股最佳時機？

18/01/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　1月份首兩周，理想(02015)銷量被華為問界（12800輛）反超前，只有11000輛，受旗下L7／L8／L9現款全系減價影響？華為追上理想指日可待？林家亨認為，理想上月已破月銷紀錄，本月銷售一定不及上月，加上龍頭Tesla已減價，令理想面對較大減價壓力，但理想去年盈利好大機會達到近80億元人民幣。若以價格、款式作比，問界M7與理想屬同一水平，亦是其最大競爭對手。除銷量外，車企背景亦值得留意，問界M7母企賽力斯虧損約100億元人民幣，財務壓力沉重，每月要賣至少5萬架車才有盈利，難以追上理想。Tesla今次減價減3％，但在內地市場累積減幅已達10萬，令直接競爭對手小鵬(09868)P7難以跟減。若無貨投資者想部署新能源車股，建議農曆新年前才低價吸納，持貨者竟待屆時才溝貨。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=1ml1Y8SWG6M

 


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