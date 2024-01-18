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【FOCUS】美國消費動力不絕，通脹臨一關鍵不確定

18/01/2024

 

　　當「消費心理疤痕」困擾東方，太平洋對岸的西方卻在假裝「明天永不到來」。美國商務部周三（18日）公布，12月零售銷售按月增0.6%（預期：0.4%），錄三個月最高；亞特蘭大聯儲同日上調第四季GDP增長預測至2.4%，料消費支出貢獻其中1.9個百分點。到底是誰在加持源源不盡的強大購買力？

財富效應、薪資、借貸加持

　　感恩節、聖誕季下的11月、12月，全美假期零售銷售額錄創紀錄的9644億美元。單看12月，飯店酒吧、電子產品、個人護理、汽車的銷售額，按年齊升逾10%，所有類別中僅家具/家居裝修、加油站的銷售額錄按年下跌。

 

感恩節、聖誕季下的11月、12月，全美假期零售銷售額錄創紀錄的9644億美元。


　　錢從何來？首先是財富及漲工資效應。聯儲及財政部去年底發布三年一度的「消費者財務調查」顯示，美國人的財富較大流行前大幅增加，家庭財富中位數三年間增加近5.2萬美元，擁有債券的中產家庭的財富中位數更增加7萬美元。大流行亦令藍領工作供不應求，以髮型師、水喉匠、汽車修理工為例，最新薪資中位數分別達3.4萬、8.3萬、5.2萬美元，按年漲幅高逾兩成。


　　其次是信用卡簽賬及「先買後付」興起。截至11月底，美國消費者信貸餘額正式突破5萬億美元大關，超過45%的美國家庭擁有未償信用卡債務，拖欠率已達到2012年以來最高。另有數據顯示，四分一消費者使用「先買後付」方式消費，僅黑色星期五期間，就有逾7%的線上銷售以此計劃支付。

特朗普預告當選後再加關稅


　　薪資、借貸、財富效應加持的火爆消費能否持續？答案見仁見智，但唯一可以肯定的是，貢獻美國經濟逾七成的消費持續不衰，並非經濟軟著陸的百分百保證，因聯儲此前4次啟動減息前的半年間，零售銷售無不是強勁增長。

 

特朗普橫掃共和黨愛荷華州初選，揚言若當選將對進口商品徵收新關稅


　　消費極具韌性，打亂市場對聯儲降息的預期，而通脹前景卻面臨另一關鍵不確定性－－特朗普捲土重來。在造勢大會上猛烈指摘拜登高通脹的他承諾，一旦當選將對國家經濟進行徹底改革，包括對進口商品徵收新關稅，以及大規模驅逐非法勞工，此兩項被視作將觸發通脹再次升溫。此外，過往共和黨總統當選，美元走勢往往由升轉跌，僅特朗普、小布殊任內就貶值逾9%、28%。


　　另一不詳之兆是，拜登2020年輕微優勢勝出的賓夕法尼亞、北卡羅來納等7大搖擺州，最新民調都顯示其優勢日漸微弱。而為了應對高房租，傳統藍州加州、紐約州去年分別流失18.7萬、30萬人口，而德克薩斯、佛羅里達等傳統紅州則錄人口淨流入，倘若此趨勢持續，預計到2030年，加州、德州將分別減少和增加4個眾議院席位。

 

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