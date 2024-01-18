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藝發局停資助舞台劇頒獎禮，康文署今年不贊助場地

18/01/2024

　　香港戲劇協會表示，上月接獲多年來一直資助協會舉辦「香港舞台劇獎」頒獎禮的藝術發展局信件，指收到外界查詢，質疑去年第31屆香港舞台劇獎頒獎禮，內容直接或間接對藝發局聲譽造成損害或不利影響，決定扣減項目最後一期資助，並決定不資助協會舉辦今年第32屆香港舞台劇獎頒獎禮。

 


　　協會指，對藝發局草率舉措甚表驚訝，曾去信要求指明那一環節或片段損害藝發局聲譽，至今未獲回覆。經審慎考慮，決定會繼續舉行第32屆香港舞台劇獎選舉及頒獎禮，但舉辦形式肯定有所改變，詳情稍後公布。

藝發局:獲資助者須遵守香港法例

　　藝發局回應指，在去年頒獎禮後，收到不少意見認為內容及安排有不妥之處，在深入了解後，局方認為有必要下調對活動的資助，又指是經過藝術支援委員會審議，並由大會作最後決定，審慎討論了香港戲劇協會多年的資助紀錄，及今次頒獎禮不尋常安排等因素後作出決定。


　　藝發局強調，尊重藝術表達自由，但獲資助者在享有藝術表達及創作自由的同時，亦必須遵守香港法例，並為其個人、團體、創作及表達承擔責任。　

康文署:今年不向協會贊助場地

　　康文署又指，因應香港戲劇協會上述事件，今年不會向協會贊助場地作舉行第32屆香港舞台劇獎頒獎禮之用。署方說，在租借及贊助場地時會考慮多個因素，包括申請機構其過往舉辦活動和節目的表現和往績。

 

撰文：經濟通採訪組

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