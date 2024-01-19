《嚟緊炒D乜》東方甄選主力做電商，中線目標價40銀

東方甄選(01797)將於下周三(24日)公布截至去年11月30日止中期業績。東方甄選主要在內地從事線上教育服務及直播電商業務。

（東方甄選網頁截圖）



東方甄選截至2023年5月31日止年度業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利9.71億元人民幣；整體毛利增長4倍至19.55億元人民幣，毛利率下跌21.7個百分點至43.3%。



期內，集團持續經營業務之營業額增長6.5倍至45.1億元人民幣；佔總營業額86.1%之自營產品及直播電商業務，營業額大幅增長至38.81億元人民幣，毛利大幅上升至14.83億元人民幣；佔總營業額13.1%之大學教育業務，營業額增14.2%至5.91億元人民幣，毛利上升32%至4.41億元人民幣；機構客戶業務營業額減少34.7%至3816萬元人民幣，毛利下跌36%至3050萬元人民幣。



截至2023年5月31日，集團的付費學生人次為58萬，每名付費學生人次的平均開支為1544元人民幣，增24.1%；於2023年5月31日，集團之現金及現金等價物為11.65億元人民幣，另有租賃負債5100萬元人民幣。



過分依賴單一人士，存在一定風險



2023年11月，東方甄選以15億元人民幣向控股股東新東方(09901)出售其經營的教育業務，包括東方優播(香港)教育、北京酷學慧思網絡科技及西安睿盈慧師網絡科技的全部股權，以及「大學教育」及「機構客戶」業務分部。該等公司主要從事在線教育及教育諮詢服務。預期出售事項錄得16.53億元人民幣收益。



睇返上述佔比，自營產品及直播電商業務佔總營業額86.1%，其中，董宇輝佔其直播電商業務唔少比重，上年11月，東方甄選更係將教育業務等賣俾「阿媽」，主力做電商等業務，唔好處就係過分依賴單一業務或單一人士，會有一定風險。



技術走勢方面，該股由去年8月底46.8銀反覆下跌，日前低見24.25銀，跌幅幾近五成，而且9RSI一度跌至27水平後回升，錢駿建議現價25.15銀買入，首站34銀，中線以40銀為目標，跌穿22銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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