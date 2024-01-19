內地消費疲弱中央再提擴大內需，內需股邊類較值博？

內地消費仍然疲弱，國家統計局近日公布去年12月消費零售總額升7.4%，增速較11月放緩2.7個百分點，差過市場預期。國家發改委表示要實施擴大內需戰略，進一步釋放消費潛力，今年工作重點之一要加大力度改善居民收入預期、提高消費能力、增強消費意願，不過暫未有具體政策措施出台，內需股股價普遍在低位徘徊，其中啤酒股及部分餐飲股近日獲券商推薦買入，可否趁低吸納呢？

（海底撈網頁截圖）

發改委：要加大力度改善居民收入預期 提高消費能力增強消費意願

國家發改委副秘書長、國民經濟綜合司司長袁達在昨日(18日)的記者會上表示，要鞏固和增強經濟回升向好的趨勢，需要實施擴大內需戰略，進一步釋放消費潛力，擴大有效投資。今年工作重點之一要加大力度改善居民收入預期、提高消費能力、增強消費意願，包括促進居民多渠道增加收入，確保重點群體就業穩定。此外，要大力發展數字、綠色及健康消費，積極培育智能家居、文娛旅游、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點，促進新能源汽車、電子產品等大宗消費，同時以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動消費品以舊換新。



袁達又提到，要提高商品和服務消費質量，持續推動開展家用電器、兒童用品、紡織服裝以及新興消費品等產品質量分級，加強文旅、體育、養老家政等服務消費領域標準研制，提升文化、旅游、體育等消費基礎設施，改善消費軟環境，讓群眾放心、安心、舒心消費。



去年12月消費零售總額升7.4%遜預期 統計局：對今年消費走勢樂觀

國家統計局周三(17日)公布，2023年12月社會消費品零售總額按年增長7.4%，遜預期增長8%，增速較11月放緩2.7個百分點，創3個月低位。全年社會消費品零售總額47.15萬億人民幣 ，比上年增長7.2%，亦低過預期增長7.3%。按消費類型分，去年12月商品零售按年增長4.8%，餐飲收入增長30%；去年全年商品零售按年增長5.8%，餐飲收入增長20.4%。另去年全國網上零售額15.43萬億人民幣，按年增長11%，其中實物商品網上零售額增長8.4%，佔社會消費品零售總額的比重為27.6%。

國家統計局局長康義表示，2023年消費市場恢復向好。隨著疫情防控平穩轉段，經濟社會全面恢復常態化運行，消費呈現出好的恢復態勢，熱點亮點頻多，消費成為2023年帶動經濟恢復的重要力量，最終消費支出拉動經濟增長4.3個百分點，比上年提高3.1個百分點，對經濟增長的貢獻率是82.5%，提高了43.1個百分點。對於下階段消費情況，他認為，支撐消費持續回升的有利條件比較多，包括14億多人口消費潛力仍然巨大，居民收入有望保持穩定增長，消費亮點不斷湧現，以及促消費政策持續發力，對2024年消費走勢保持樂觀。

滙證：次季銷售壓力料紓緩惟降目標價 偏好潤啤青啤

滙證近日發表研報薦買啤酒股，指過去3個月內地啤酒股股價平均下跌近20%，相信是受累2023年第四季在低基數下銷售仍未見突出、憂慮競爭加劇以及整體疲弱的投資氣氛。預期宏觀經濟不明朗，2024年啤酒價格增長放緩，但隨著產品組合升級及原材料成本壓力進一步紓緩，相信行業今年毛利率仍有增長空間。行業目前估值較海外同業低，並屬於吸引水平，加上行業短線缺乏催化劑，為投資者提供良好買入機會，估計在高基數下今年首季銷售受壓，但至第二季在低基數下壓力將會紓緩，並有利股價表現。



滙證於行業中偏好華潤啤酒(00291)及青島啤酒(00168)，惟將潤啤目標價由56元下調至44.2元，青啤由91元下調至70.5元，百威亞太(01876)亦由22.8元降至17元，均維持「買入」評級。

海底撈元旦假期接待顧客按年升70% 麥格理上調純利預測

據《東方網》早前報道，海底撈在2024元旦三天假期期間，全國門店共計接待顧客超過600萬人次，較2023年元旦上升約70%。2023年12月31日，全國海底撈共計接待顧客超過240萬人次，創下2019年以來單日客流和翻枱率的雙重新高。另據報呷哺呷哺(00520)龍年春節醬料禮盒於元旦期間上市，呷哺呷哺相關負責人表示，今年春節禮盒預定了45萬份，首批17萬份已到店，部分門店3天內就售罄。呷哺集團又表示，元旦至春節前夕，呷哺呷哺在全國將有20餘家新店陸續亮相。

麥格理發表研報指，海底撈在激烈競爭與消費信心低下，推出減價促銷成功令銷售回升，看好海底撈未來原材料成本下降，毛利率轉趨穩定，雖然去年下半年員工成本難免上升，但仍屬可控範圍之內。該行看好海底撈旗下平價火鍋新品牌「嗨撈」，有望抵銷出外用餐需求下降，將海底撈2023及2024年度純利預測分別上調2%和6.4%，以反映同店銷售復甦理想及毛利率提升，續予「跑贏大市」評級，惟目標價由25.4元下調至22.5元。

林嘉麒：啤酒股體品股受制消費降級未可吼 九毛九4.8元可吸



（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒指，從近日公布的數據可見內地消費動力放緩，內需股大多未宜吸納。啤酒股方面，近幾年著力就消費升級作部署，其中潤啤推出不少高端品牌，怎料現時因消費降級，貴價貨銷情反較差。體育用品則非必需品，體品股中李寧(02331)及安踏(02020)產品價格都頗貴，361度(01361)產品較便宜，勉強可考慮。迅銷(06288)及賣雜貨的名創優品(09896)產品低端價平，經濟差消費降級對其銷售有利，惟兩隻股份估值高不值博。

林嘉麒續指，個別餐飲股或可考慮，始終內地餐飲市道較商品消費好，其中海底撈近日獲大行唱好，惟若論單價便宜不及九毛九(09922)，九毛九跌至4.8元可吸納。總之，市場仍要觀望消費降級對內需股去年第四季收入及盈利影響，以及港股能否守住15000點，雖然有不少內需股股價及估值低殘，股價或已見底回穩，但大多未可吼。

內需股今日(19日)普遍繼續走弱，其中康師傅(00322)跌逾3%，海底撈及九毛九都跌逾2%，惟李寧及潤啤等回穩。





撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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