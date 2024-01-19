鼎益豐千億資產爆雷苦主深圳維權，設玄學投資騙局

主打玄學投資、管理資產規模千億級的鼎益豐(00612)，憑著高到不可思議的產品收益率，在珠三角地區擄獲了大批投資者的心，直至去年下半年鼎益豐才被踢下神枱。公司於去年8月出現兌付問題，11月遭深圳金融當局指出存在非法集資風險，如今更被爆出產品大面積爆雷、創始人之一企圖「走佬」被抓，據報公司債務預計高達超1300億元（人民幣．下同），50萬投資人面臨血本無歸的風險。

據內媒報道，因鼎益豐產品兌付無期，加上股價近日暴跌，大批投資人來到鼎益豐在深圳的辦公地點要求兌付，引發外界關注。鼎益豐國際部高管對內媒《證券時報》承認，公司確實沒錢了，目前公司統計的投資人數大概50萬人左右，鼎益豐面臨的債務大概為1320億元。對方更指出，創始人之一的馬小秋上個月企圖攜款跑路偷渡到美國，但被警方羈押，她被指捲款至少30億元，目前已被取保候審，不過報道表示未能證實其說法。



另據財聯社報道，鼎益豐工作人員曾向投資者表示，公司另一名創始人、被指是公司操盤手的隋廣義正在跟中東財團協商，引入資金緩解燃眉之急。



內媒分析指，投資人要拿回款項相當困難，有律師研究過投資人簽署的認購合同，發現其合約管轄法院都是香港法院，訴訟成本非常高，加上合約藏有很多不利條款，投資人想打官司難度很大。



實控人號稱北斗七星轉世，產品收益十年十倍



鼎益豐實控人隋廣義自稱「道士」、「北斗七星轉世」，2011年成立鼎益豐，以「禪意投資法」及超高收益吸引投資者買入名下子公司「原始股權」，再將集資資金投入股票市場，先後不斷買入十幾隻小盤股直到進入其董事會，相關股票的股價經歷過山車後大多「升仙」，成了「仙股」。



自去年下半年鼎益豐出現兌付危機，其投資經理依然還在瘋狂兜售高額收益理財產品。其中一款號稱「認購原始股」的產品，投資100萬，每年返1萬，滿5年退出可返還395萬，收益率高達三倍，10年期滿退出更可享十倍收益，不可思議。過去已有不少投資人士警告，鼎益豐的行為如同設下龐氏騙局，屬於非法集資行為。



正當投資人對鼎益豐失去信心之時，鼎益豐還在1月10日在投資人微信群發布「重大利好」通知，稱公司申請在「國際數字資產交所」上市，錨定公司底層資產，屆時投資者都可獲得資產大幅度增值，「滿10年者資產保底增值20倍」，但前提是投資者必須接受資金封閉8個月的要求。鼎益豐畫下的「超級大餅」不但沒能獲得投資者的信任，反而加劇他們的恐慌心理，股價連日暴跌，有見及此公司於周三（17日）發布澄清公告，稱利好通知並非公司發布。

撰文：經濟通中國組

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