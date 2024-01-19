《神州經脈》汽車出口首居全球第一，FDI跌8%，A場連跌三周

「國家隊」疑繼續低位買入救市，4隻規模靠前的滬深300ETF今日合計成交額257.12億元（人民幣．下同），不過滬深股市昨日（18日）暴跌變倒升的反彈態勢未能延續，今日指數又再重新下跌。滬綜指今早低開低走，收跌0.47%，報2832.28點，二千八關有支持，總結滬指全周跌1.72%，連續第三個星期下跌。

比亞迪18日宣布進軍印尼市場，並將新建工廠。（AP圖片）

交投氣氛被打回原形，全日兩市成交6666億元，按日跌22.9%，陸股通淨流出52億元，連續六個交易日流出，合共超過265億元。人民銀行今日進行的710億元7天期逆回購，中標利率持平於1.8%。全口徑計本周淨投放約1.56萬億元，創一年來新高。

今日新聞精選

1. 2023年中國汽車產銷雙雙突破3000萬輛，產銷分別同比增長11.6%和12%，創歷史新高，連續15年保持全球第一；汽車出口491萬輛，同比增長57.9%，首次躍居全球第一。工信部副部長辛國斌在今日的國新辦記者會上指出，汽車業存在一些無序競爭行為，部分地方和企業還存在盲目上馬、重複建設新能源汽車項目情況，這些都需要引起高度重視，要採取有力措施來加以解決。

2. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1938，較上個交易日4時30分收盤價升8點子，連升兩日，全日在7.1908至7.1967之間波動。人民幣兌一美元中間價報7.1167，較上個交易日升7點子，中止四連跌，與市場預測偏離仍逾800點。另據《彭博》引述消息人士報道，花旗集團要求為中國客戶提供服務的私人銀行家，在前往內地時避免討論人民幣或相關的對沖貨幣風險。

3. 2023年實際使用外資（FDI）11339.1億元，同比下降8%，從行業看，製造業實際使用外資金額3179.2億元，下降1.8%。高技術產業引資4233.4億元，佔實際使用外資金額比重為37.3%，較2022年全年提升1.2個百分點，創歷史新高。從來源地看，法國、英國、荷蘭、瑞士、澳州實際對華投資分別增長84.1%、81%、31.5%、21.4%、17.1%（含通過自由港投資數據）。

4. 全國政協在京召開的2023年度宏觀經濟形勢分析座談會，全國政協主席王滬寧表示，廣大政協委員要發揮自身優勢，把握好經濟運行規律和輿論傳播規律，宣傳闡釋好中共中央大政方針和經濟政策，全面、辯證、長遠看待經濟發展形勢，助力提振發展信心，穩定改善社會預期，唱響中國經濟光明論。

5. 主打玄學投資、管理資產規模千億級的鼎益豐於去年8月出現兌付問題，11月遭深圳金融當局指出存在非法集資風險，如今更被爆出產品大面積爆雷、創始人之一企圖「走佬」被抓，據報公司債務預計高達超1300億元，50萬投資人面臨血本無歸的風險。

6. 百強汽車經銷商--廣東永奧投資集團有限公司被爆因資金鏈斷裂而倒閉，旗下門店關停，員工被拖欠工資。旗下一些4S店的車輛被銀行連夜拖走；有多名已購車車主則投訴無法提車。永奧集團已報請政府有關部門介入處理。東莞市南城街道、寮步鎮已組成調查組，依法依規採取了資產保全等措施，積極保護相關人員合法權益。針對員工工資拖欠，政府調查組已派員進駐永奧登記人員信息，搜查相關證據；針對車輛交付困難，調查組已就該公司旗下4S店車輛交付情況進行調查登記，依法優先保障已全款購車車主的合法權益。

7. 2023年全年北京實現地區生產總值43760.7億元，比上年增長5.2%，與全國GDP增速一致。另外，上海海關公布，2023年上海市進出口總值4.21萬億元，創歷史新高，同比增長0.7%。其中，出口增長1.6%；進口增長0.1%；貿易逆差7365.7億元，收窄3.2%。對最大貿易夥伴歐盟進出口增長2.7%，對美國進出口下降8.1%；對澳洲進出口增長15.8%。

8. 多家外資行獲批成為非金融企業債務融資工具一般主承銷商及承銷商。其中，星展銀行（中國）獲批成為非金融企業債務融資工具承銷商，可以從事全部類別債務融資工具承銷業務。渣打銀行（中國）獲得交易商協會授予的非金融企業債務融資工具一般主承銷業務資格，是首批獲得該資格的外資銀行之一。滙豐銀行（中國）同樣獲批成為非金融企業債務融資工具一般主承銷商，可以從事全部類別債務融資工具主承銷業務。

撰文：經濟通中國組

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