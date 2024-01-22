中央防控地方債風險，據報要求地方政府停止部份基建

外電引述知情人士指，中國政府為進一步控制地方債務風險，最近數周向地方政府和國有銀行發布指示，要求推遲或叫停完成度不足一半的項目建設，涉及全國12個地區，完成超過一半的項目亦須縮小投資規模。

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消息人士指，針對的基建設施包括高速公路、機場改建擴建，及都市鐵路項目，不過經濟適用房或經中央批准的項目就可獲豁免。



報道引述數據指，內地地方政府債務2022年佔GDP的比率達76%，遠高於中央政府的21%。消息人士指，中央擔心巨額地方債加上經濟前景疲弱，可能會導致債務違約，又指國務院針對遼寧、吉林、貴州、雲南、天津市和重慶市，要求有關地方致力將債務風險降至中低水平。

撰文：經濟通中國組

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