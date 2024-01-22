  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中央防控地方債風險，據報要求地方政府停止部份基建

22/01/2024

　　外電引述知情人士指，中國政府為進一步控制地方債務風險，最近數周向地方政府和國有銀行發布指示，要求推遲或叫停完成度不足一半的項目建設，涉及全國12個地區，完成超過一半的項目亦須縮小投資規模。

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

延伸閱讀：

《中國監管》金監總局：有效防範化解重大風險，金融活動全納監管

國家金融監督管理總局黨委20日召開擴大會議提出，以金融高質量發展推進金融強國建設，全面落實強監管嚴監管要求，有效防範化解重大金融風險，堅決做到「長牙帶刺」、有稜有角......

《神州債市》今年一季度新增地方債規模降低，發行節奏後移

024年地方債發行近日正式啟動。據華金證券統計，截至1月15日，已有28個省市披露了一季度地方債發行計畫，總計擬發行16438億元（人民幣．下同），其中......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


　　消息人士指，針對的基建設施包括高速公路、機場改建擴建，及都市鐵路項目，不過經濟適用房或經中央批准的項目就可獲豁免。


　　報道引述數據指，內地地方政府債務2022年佔GDP的比率達76%，遠高於中央政府的21%。消息人士指，中央擔心巨額地方債加上經濟前景疲弱，可能會導致債務違約，又指國務院針對遼寧、吉林、貴州、雲南、天津市和重慶市，要求有關地方致力將債務風險降至中低水平。

 

撰文：經濟通中國組

 

 2024-01-22｜恒指萬五關久守必失？｜拆解招行業績｜友邦優化回購計劃 可趁低吸納？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02439

中寶新材

0.440

異動股

00751

創維集團

2.590

異動股

08073

興業新材料

0.071

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02439 中寶新材
  • 0.465
  • 00751 創維集團
  • 2.620
  • 08073 興業新材料
  • 0.071
  • 01109 華潤置地
  • 22.350
  • 83690 美團－ＷＲ
  • 60.550
股份推介
  • 03086 華夏納指
  • 35.400
  • 目標︰$40.00
  • 01836 九興控股
  • 10.220
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 1.830
  • 目標︰$2.80
  • 00669 創科實業
  • 83.850
  • 目標︰$90.00以上
  • 00921 海信家電
  • 18.720
  • 目標︰$22.80
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 267.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 65.950
  • 02439 中寶新材
  • 0.465
  • 00001 長和
  • 38.750
  • 00388 香港交易所
  • 226.400
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 15.400
  • 目標︰$18.00
  • 03315 金邦達寶嘉
  • 1.420
  • 目標︰--
  • 00135 昆侖能源
  • 6.690
  • 目標︰$7.75
熱炒概念股
即時重點新聞

22/01/2024 09:24  《異動股》美圖高開近5%，料去年多賺逾兩倍，AI提升滲透率

22/01/2024 09:22  《異動股》零跑(9863)高開逾8%，溢價七成配新股籌逾6億

22/01/2024 09:22  恒指高開40點報15349，阿里升2.4%，恒安跌4%

22/01/2024 09:17  【人行操作】1月1年期及5年期以上LPR維持不變，如預期

22/01/2024 08:28  【大國博弈】何立峰晤中美金融工作組美方代表團，耶倫冀再次訪華

22/01/2024 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３１億元，買中移動沽盈富

22/01/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】大和將Ｂ站目標價劈半，滙證大降內需零售股目標價

19/01/2024 10:59  《嚟緊炒Ｄ乜》東方甄選主力做電商，中線目標價４０銀

22/01/2024 09:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８１，一周拆息維持４％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

中央防控地方債風險，據報要求地方政府停止部份基建
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》汽車出口首居全球第一，FDI跌8%，A場連跌三周
人氣文章

新聞>財經熱話

內地消費疲弱中央再提擴大內需，內需股邊類較值博？
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業Email範本 | 出差受款待後想講Thank You？主動寫感謝信給對方！宜一星期內寄出、這一內容絕不能提！
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業Email範本 | 出差受款待後想講Thank You？主動寫感謝信給對方！宜一星期內寄出、這一內容絕不能提！
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

「垃圾」添民怨，高官「清不清楚」？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「圓滿‧吳明的裁縫世界」：生命歷程縱有缺憾，在避免留下遺憾之際，製造多份圓滿
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新年EatClean計劃！5個飲食習慣改善健康、有助減脂！這類食物每星期最少吃一次
人氣文章

港女講男．妮洛

失戀後的心碎日子：瘋狂大哭、行屍走肉、晚上買醉！如何走過分手低潮？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
超級食物 ｜Superfood亞麻籽或有助降低乳癌風險！推介5款香港常見亞麻籽食品！棕色定金黃亞麻籽較好味？
人氣文章
自殺率創新高！過來人楊嘉驃分享抗癌經歷！勉勵港人勿怕放負：無論遇上咩困境，你都係好重要
人氣文章
襲擊病人｜22歲精神發育遲緩病人被打 葵涌醫院護士涉3度打病人過程曝光
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2024 10:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2024 10:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2024 10:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2024 09:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事22/01/2024
中央防控地方債風險，據報要求地方政府停止部份基建
人氣文章中國故事19/01/2024
《神州經脈》汽車出口首居全球第一，FDI跌8%，A場連跌三周
人氣文章財經熱話19/01/2024
內地消費疲弱中央再提擴大內需，內需股邊類較值博？
人氣文章財經熱話19/01/2024
【收市短打】港股全日成交700億都無，短期走勢難改善？李澤銘：年底前維持上落市格局（有片）
人氣文章國際動態19/01/2024
機構投訴谷歌沒有刪除敏感用戶位置資訊
人氣文章生財有道19/01/2024
【高息定存】大新上調6個月港元存息至4厘，渣打最高4.45厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金