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曾俊華：零售業「好大鑊」，非加稅時機倡支出放血

22/01/2024

　　新一份財政預算案將於下月28日發表，外界關注當局會否開徵新稅項。前財政司司長曾俊華在社交網站貼文表示，本港處於經濟轉折關口，現在不是最適當時候加稅，反而要在支出方面「放血」，指雖然短期內會「傷身」，但如果是正確的事，就應該要有勇氣堅持。

 

 

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港需重拾自身獨特之處

　　曾俊華在貼文形容，現時本港零售業「好大鑊」，前景相當困難，指要接受港人北上消費，形容到物價較低的地方購物是自然不過的事，正如水總是向低流。他認為，香港一定不可以再與其他地方「鬥平、鬥齊、鬥多」，而要有具質素、突出香港品味和獨特生活方式的產品。


　　曾俊華又指，東京、倫敦、紐約、巴黎和米蘭等大城市，都有各自的獨特之處，反問香港為何忘記自己本來最美的一面，相信香港零售業面對危機，反而給予大家一個「轉身」的契機。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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