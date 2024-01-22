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陳茂波：充分兼顧公共財政，盡力推出適當平衡措施

22/01/2024

　　新一份《財政預算案》將於下月發表，財政司司長陳茂波表示，面對外圍種種不明朗因素，香港作為細小、全開放型的經濟體，短期內無可避免面對一定挑戰，《預算案》會在充分兼顧公共財政狀況下，盡力推出適當平衡措施，致力保持香港的經濟活力，同時鞏固市民對經濟前景的信心。

 

 

 

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瑞士之行達到預期目標

　　另外，陳茂波指，在過去一周於瑞士達沃斯參與世界經濟論壇年會期間，與不同國家的政府首長、財金官員、國際組織的主要負責人，以及工商專業界代表會面，除了討論雙方關心的議題外，亦向他們介紹香港最新的經濟和社會狀況，以及新的發展機遇。


　　他提到，達沃斯此行達到了預期的目標，包括是說好香港故事及中國故事、擴大香港的朋友圈以建立更多的聯繫，以及為未來招商引資與開拓新市場的工作鋪路。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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