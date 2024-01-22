9名議員反對增設稅項，江玉歡倡樓市全面撤辣

新一份財政預算案下月公布，立法會「C15+」其中9名議員今日會見財政司司長陳茂波，表達對新一份《財政預算案》的建議，其中選委界江玉歡、陳紹雄、林筱魯及吳傑莊表明不支持增加資產增值稅、等離境稅及虛擬資產印花稅等稅項，江玉歡同時要求樓市全面撤辣。







延伸閱讀:

大摩料本港樓價全年跌一成，籲增持領展希慎長實

摩根士丹利發表研究報告，預料今年本港樓價將跌10%，回復至2016年8月水平。該行指......

零售管理協會推繽紛購物狂賞，禮遇包括珠寶優惠及大利是

香港零售管理協會推出「繽紛購物狂賞」，為市民及遊客提供不同的精彩賀年禮遇，除了禮品、折扣及購物積分外，更持續與AlipayHK和內地支付寶合作，於相關電子支付平台向顧客派現金劵大利是......



尚海龍:先做北都、再謀大嶼



針對大型基建項目，江玉歡認為，政府應更審慎評估大型項目的經濟和社會效益，若果真的開始去做，政府要向市民大眾做好解說，解釋清楚其經濟效益、社會效益和商業投資價值，能否吸引本地和外商投資。



尚海龍認為，應該「先做北都、再謀大嶼」，政府要有所選擇，同步進行比較困難，要將一部份公帑放在醫療教育等方面。不過，林筱魯則認為，「明日大嶼」僅處於研究階段，不宜突然叫停，否則會再度削弱投資者信心。



黃錦輝建議提高研發活動開支稅務扣減額



創科方面，選委界議員黃錦輝建議提高「合資格研發活動」開支稅務扣減額，現時政府提供合資格的研發開支稅務優惠，首200萬元可獲300%稅務扣減，餘額則獲200%扣減。他建議兩項扣減額分別提高至400%和300%。



他續建議，由政府提供適當的資助，吸引高質量的國際學術會議在香港舉行，既有助於振興旅遊業，帶來可觀收益，亦能突出香港作為國際創科中心的地位。

撰文：經濟通採訪組

2024-01-22｜恒指萬五關久守必失？｜拆解招行業績｜友邦優化回購計劃 可趁低吸納？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動