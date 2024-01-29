用5G就係要快 CMHK 5G網速全港最快

用5G就係要快，咁到底邊個網絡商先係最快? 國際獨立網速測試平台 Opensignal 早前發佈了2023 年第 3 季數據的「香港流動網絡用戶體驗報告」，報告內中國移動香港（CMHK）表現優秀，15項分項中贏得11項，5G 上載和下載速度更是獨佔鰲頭，全港最快。





Opensignal 透過每日全球收集消費者使用的 1 億部流動裝置，超過 10 億個獨立測試數據而成的測量結果，當中不含贊助或廣告成份，並定期公佈全球流動網絡表現。





根據報告，CMHK 的 5G 網絡下載速度（5G Download Speed）和5G網絡上載速度（5G Upload Speed）全港第一，下載及上載速度分別達170.1Mbps及32.5Mbps，比第 2 位領先分別達 32% 和 14%，大幅領先同儕。 CMHK於整體網絡上載速度體驗（Upload Speed Experience）亦取得第一，而整體網絡下載速度體驗 （Download Speed Experience）亦取得領先成績。 綜合去年5月Opensignal發佈的「香港流動網絡用戶體驗報告」， CMHK 5G網速持續領先，全港速度No. 1 實在實至名歸。





「香港流動網絡用戶體驗報告」就速度、用戶體驗及覆蓋，分為15個項目作評分；CMHK橫掃11個獎項， 5G 網絡覆蓋體驗（5G Coverage Experience）及整體網絡覆蓋體驗（Coverage Experience），CMHK 也是較為領先。







香港人愛睇片亦愛分享自己的生活短片，5G 視頻體驗 (5G Video Experience）以及5G直播視頻體驗 (Live Video Experience)，CMHK分別以76.8及71.3分勝出，領先市場, 絕對是上台、轉台 5G 首選。



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