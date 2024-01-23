  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】高盛點評物管股，麥格理大升舜宇、瑞聲目標價

23/01/2024

 

 

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01477

歐康維視生物－Ｂ

5.290

異動股

09880

優必選

86.150

異動股

00620

大唐西市

0.275

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01477 歐康維視生物－Ｂ
  • 5.290
  • 09880 優必選
  • 87.000
  • 00620 大唐西市
  • 0.275
  • 00316 東方海外國際
  • 116.400
  • 00268 金蝶國際
  • 8.870
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.930
  • 目標︰$11.10
  • 03086 華夏納指
  • 35.300
  • 目標︰$40.00
  • 01836 九興控股
  • 10.120
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 1.880
  • 目標︰$2.80
  • 00669 創科實業
  • 86.950
  • 目標︰$90.00以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 273.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 0.890
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.800
  • 00981 中芯國際
  • 15.300
  • 00001 長和
  • 38.650
報章貼士
  • 01038 長江基建集團
  • 43.900
  • 目標︰$52.00
  • 09911 赤子城科技
  • 1.880
  • 目標︰--
  • 03968 招商銀行
  • 26.450
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

23/01/2024 10:36  【提振Ａ股】彭博：中國考慮設2萬億平準基金救市，最快本周獲批

23/01/2024 10:04  恒指急彈，十分鐘內升幅擴大至逾300點，潤地彈6%領漲內房

23/01/2024 10:03  印度超越香港成為全球第四大股市

23/01/2024 09:58  李家超:密切留意股市波動情況，市場運作有序未見不尋常現象

23/01/2024 09:46  李家超:深圳灣口岸新春5天24小時通關，羅湖口岸延至凌晨2時

23/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒５６億元，買美團沽騰訊

23/01/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】麥格理倍升舜宇瑞聲目標價，高盛大劈物管股目標

19/01/2024 10:59  《嚟緊炒Ｄ乜》東方甄選主力做電商，中線目標價４０銀

23/01/2024 11:46  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９１，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:深圳灣口岸新春5天24小時通關，羅湖口岸延至凌晨2時
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】高盛點評物管股，麥格理大升舜宇、瑞聲目標價
人氣文章

新聞>財經熱話

【減息之選】美國減息時間表再被推遲，影響部署策略？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天文台料市區低見7°C！一區最低2°C！高地有可能結冰！幾時氣溫緩和？即睇未來9日天氣預測 2
人氣文章

Foodie What’s On

飲食著數｜敘福樓集團旗下6大餐廳推出2位$288優惠！73折食牛角Buffet 100分鐘任食燒肉 / 超豐富34品放題 / 狂食封門柳、台東火鍋 1
人氣文章

生財有道

【高息定存】大新逆市加存息，3個月4.5厘，花旗最高5.2厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

為追求女神，不惜成為她的「男臣」？究竟是當局者迷，還是裝睡不願醒？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

失竊的《被俘虜的聖彼得》被尋回？嘗試改動畫面掩飾來源，是絕頂聰明還是極度愚蠢？
人氣文章

港女講男．妮洛

婚前出軌：面對進退兩難的局面，還該結婚嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
髮蠟推薦｜日本雜誌測19款男士髮蠟塑形持久力！4款獲A級最易塑形！呢款GATSBY性價比超高
人氣文章
慢性病｜31歲女暴飲暴食185磅有齊「四高」！體檢揭患10種病！誓以5招減肥求健康︰希望停藥
人氣文章
補鈣=補骨？攝取過多鈣質或有反效果增風濕、心血管病風險？2類人士較難吸收鈣！補充2大營養＋負重運動練出好骨頭
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2024 12:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2024 12:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2024 12:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2024 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞23/01/2024
李家超:深圳灣口岸新春5天24小時通關，羅湖口岸延至凌晨2時
人氣文章大行報告23/01/2024
【大行炒D乜】高盛點評物管股，麥格理大升舜宇、瑞聲目標價
人氣文章財經熱話23/01/2024
【減息之選】美國減息時間表再被推遲，影響部署策略？
人氣文章財經熱話23/01/2024
恒指升幅極速擴大至超過500點，傳成立兩萬億人幣股市平准基金
人氣文章香港要聞23/01/2024
謝展寰：對8月實施垃圾收費很有信心，無正面回應問責問題
人氣文章中國故事22/01/2024
《神州經脈》LPR如期不變，滬指曾瀉3%，外交部駁「離港潮」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金