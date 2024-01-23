  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》兩萬億救市落實機會一半 恒指未確認轉勢科技股難吼

23/01/2024

　　恒生指數半日報15329，升368點或2.5%，主板成交超過707億元。恒生中國企業指數報5137，升135點或2.7%。恒生科技指數報3143，升108點或3.6%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報272.8元，升10.6元或4%，成交59.26億元；阿里收報67.65元，升2.2元或3.4%，成交28.71億元；美團收報67.1元，升1.7元或2.6%，成交26.27億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(騰訊網頁截圖)

 

連敬涵：中央早前強調不大水猛灌  對消息真實性有保留

 

　　國務院總理李強昨日(22日)召開國務院常務會議，期間提到要加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。今早恒指輕微高開，隨後《彭博》引述知情人士報道指，中央正考慮設立規模約2萬億人民幣的股市平准基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港通、深港通投向A股。消息又提到中央正考慮多個方案，如獲最高領導層批准，部分措施最快可能本周出台。


　　今早10時左右上述消息流出後，港股10分鐘內急飆500點，內銀股及上日跌市重災區內房板塊全線反彈，潤地(01109)一度反彈10%；恒指午收市前升幅才收窄至逾300點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，指市場消息普遍分為三方面，包括外媒報道、中央官員口風及中央措施落實。今次消息僅屬外媒消息，落實與否有待探討。過往市場早已習慣好夢落空，即消息永遠只停留在口風之上而未見落實，故今日升過500點後又要回落，反映目前消息的真確性仍未為市場提供足夠信心。


　　連敬涵強調，對任何市場消息都要關注其真實性，他認為2萬億人幣股市平准基金的落實機會只是五十五十，因為早前中央已強調不會大水猛灌市場，若一如外電報道般落實，便與早前論調大為逆轉。但他亦強調不排除成真機會，若2萬億人幣橫空入市，絕對能大大提升市場信心。 

 

恒指未確認轉勢不宜吼科技股  潤地基本面仍差不宜買

 

　　市況終於回升，ATM三股乘勢半日最多升超過4%。連敬涵認為現時仍未能確認恒指回升，太早押注科技股仍有風險。他分析指，恒指上周已跌穿下降通道，短線上望15500亦已有阻力，今早亦未能突破該位，料市況沽壓仍未解除。若投資者想博，應待恒指企穩15500，甚至10天線近15700水平才會較為穩陣。


　　跌市下，國企背景的內房潤地(01109)跌幅誇張，昨日深插逾11%。連敬涵認為現時亦不宜博潤地，雖然過往市場認為國營內房較為穩健，但目前內地樓市基本面受壓，即使國企亦身陷低銷售陰霾，故過去半年時間國企內房股都要追跌。建議一日內地樓市數據未轉好，即使潤地都不宜隨便入手。

 

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

京東集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

華潤置地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09877

健世科技－Ｂ

15.540

異動股

02517

鍋圈

9.910

異動股

00286

愛帝宮

0.158

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09877 健世科技－Ｂ
  • 15.540
  • 02517 鍋圈
  • 9.910
  • 00286 愛帝宮
  • 0.157
  • 01433 常達控股
  • 0.029
  • 01613 協同通信
  • 0.520
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 10.040
  • 目標︰$11.10
  • 03086 華夏納指
  • 35.320
  • 目標︰$40.00
  • 01836 九興控股
  • 10.180
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 1.890
  • 目標︰$2.80
  • 00669 創科實業
  • 87.200
  • 目標︰$90.00以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 274.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 0.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.000
  • 00001 長和
  • 38.850
  • 00981 中芯國際
  • 15.440
報章貼士
  • 01038 長江基建集團
  • 44.300
  • 目標︰$52.00
  • 09911 赤子城科技
  • 1.890
  • 目標︰--
  • 03968 招商銀行
  • 26.950
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

23/01/2024 12:11  恒指半日升368點報15329，信義光能升8%，龍湖升逾7%

23/01/2024 12:10  《午市前瞻》兩萬億救市落實機會一半，恒指未確認轉勢科技股難吼

23/01/2024 10:36  【提振Ａ股】彭博：中國考慮設2萬億平準基金救市，最快本周獲批

23/01/2024 10:04  恒指急彈，十分鐘內升幅擴大至逾300點，潤地彈6%領漲內房

23/01/2024 10:03  印度超越香港成為全球第四大股市

23/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒５６億元，買美團沽騰訊

23/01/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】麥格理倍升舜宇瑞聲目標價，高盛大劈物管股目標

19/01/2024 10:59  《嚟緊炒Ｄ乜》東方甄選主力做電商，中線目標價４０銀

23/01/2024 11:46  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９１，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

招行業績對辦獲大行唱好，股價曾飆逾7%可以點部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》兩萬億救市落實機會一半 恒指未確認轉勢科技股難吼
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:深圳灣口岸新春5天24小時通關，羅湖口岸延至凌晨2時
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

新年北上深圳5大攻略！春運高峰期幾時？高鐵一票難求點算？農曆新年哪些餐廳營業？要睇這個App！這個地方嚴禁放煙花！即睇新春內地遊FAQ 1
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法｜假冒「易通行」、iPhone安全風險通知SMS出沒！呃人繳費+信用卡資料！不幸洩漏iCloud資料一招挽救 2
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室埋堆擦鞋搏上位可以去到幾盡？像下人稱呼主人、唯命是從你做得到？使唔使呀！ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣「小日本」食廈高級鐵板燒！領事館級別大廚主理！鐵板青森鮑魚配北海道馬糞海膽、西澳龍蝦、厚切熊本A5和牛，嘗出意日法融和風味！別錯過鱈場蟹肉土鍋飯
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

跟許久不見的前度碰面，該如何反應？分手後不期而遇，得到的只是尷尬
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本人氣no.1「悟空SPA」進駐香港！獨門21式按摩手法，10分鐘進入絕頂睡眠！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
髮蠟推薦｜日本雜誌測19款男士髮蠟塑形持久力！4款獲A級最易塑形！呢款GATSBY性價比超高
人氣文章
感冒發燒吃甚麼？想快痊癒要身體出汗！中醫推介「陳皮生薑白粥」補中益氣、健脾養胃！用這種米煲粥最好
人氣文章
咳嗽原因｜女子久咳不癒驚揭因家中馬桶下有「黑色圈」！專家警告︰4類人易感染曲霉菌！嚴重可致支氣管全黑
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2024 13:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2024 13:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2024 13:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2024 13:26
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/01/2024
招行業績對辦獲大行唱好，股價曾飆逾7%可以點部署？
人氣文章財經熱話23/01/2024
《午市前瞻》兩萬億救市落實機會一半 恒指未確認轉勢科技股難吼
人氣文章香港要聞23/01/2024
李家超:深圳灣口岸新春5天24小時通關，羅湖口岸延至凌晨2時
人氣文章大行報告23/01/2024
【大行炒D乜】高盛點評物管股，麥格理大升舜宇、瑞聲目標價
人氣文章財經熱話23/01/2024
【減息之選】美國減息時間表再被推遲，影響部署策略？
人氣文章財經熱話23/01/2024
恒指升幅極速擴大至超過500點，傳成立兩萬億人幣股市平准基金
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金