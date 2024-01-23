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蘋果Vision Pro預購被搶光概念股齊造好，舜宇獲大行祝福看高一線？

23/01/2024

　　蘋果(Apple)首款頭戴式裝置Vision Pro近日開放預售迅速售罄，蘋果又獲美銀上調評級及目標價，帶動股價昨日(22日)上漲1.2%，連漲3日共計6%，股價升至193.89美元，市值重新突破3萬億美元，略超微軟，奪回全球市值最高上市公司之位。今日(23日)港股中一眾蘋果概念股亦受刺激造好，其中舜宇光學(02382)近日獲多間大行唱好，終一洗頹勢反彈半成，可否看高一線呢？

 

 （蘋果官網截圖）

 

Vision Pro美國預購半小時售罄　郭明錤：需求熱度恐難延續


　　Apple Vision Pro於美國時間上周五(19日)開啟預售，有256GB、512GB和1TB三個版本，分別為3499美元(約2.73萬港元)、3699美元(約2.89萬港元)及3899美元(約3.04萬港元)，短短半小時全數售罄。因需求過多，Apple Vision Pro的發貨時間需要大幅延後，部分發貨時間預計為3月中旬，與原先預計的2月2日相差接近一個半月。據《彭博社》報道指，Apple計劃在美國開賣Vision Pro後，將會逐步拓展至其他市場，其中英國、加拿大及中國列入下一轉銷售國家。

 

　　天風國際分析師郭明錤表示，與先前預測一致，開放Vision Pro預購即銷售一空，各機型出貨時間在開放預購後的數小時內普遍延長到5至7周，首周末料賣出16萬至18萬部。預購看似正向，但卻存在一個關鍵隱憂：開放預購48小時後，出貨時間仍維持不變，代表在核心粉絲與重度用戶在Vision Pro開放預購並積極下訂單後，需求可能即迅速滑落。雖然Vision Pro今年出貨量達到50萬部應不難，但在預購銷售一空後需求卻快速下滑，故後續仍須密切觀察其他市場需求與應用更新以判斷需求變化。

 

美銀料AI及Vision Pro熱潮帶動iPhone升級　蘋果目標價升至225美元


　　美銀證券發表最新研報指，由於今明兩年引入的生成式人工智能功能(GenAI)及Vision Pro將需要最新的硬件來支持，預期可帶動iPhone迎來強勁的升級周期，加上隨著蘋果現有用戶基礎持續變現，相信其服務收入將實現更高的增長，相應上調iPhone出貨量及服務收入預測，並將蘋果評級由「中性」升至「買入」。


　　美銀預期iPhone出貨量於2024至2026財年將分別達到2.33億、2.5億及2.5億部，2024及2025財年服務收入預期達到970億及1100億美元，將蘋果2024至2026財年每股盈利預測分別上調至6.73美元、7.62美元及8.17美元，其中2025及2026財年盈測較市場預期高7%及4%。預期蘋果PC、服務器至自動駕駛的發展布局可推動利潤率擴張，憧憬資本回報率向好，以及於AI領域的發展將吸引機構投資者增持，相應將目標價從208美元上調至225美元。

 

麥格理：對舜宇基本面復甦更具信心　升目標價至107.72元

 

　　舜宇光學近日亦獲多間大行唱好，其中麥格理指，恒指年初至今累跌約12%，舜宇光學股價亦累跌24%，去年第四季的升幅大致蒸發，股價接近去年10月的低位51.05元，但該行對舜宇的基本面復甦較去年10月時更具信心，因為有更多跡象反映智能手機鏡頭升級，行業利潤率復甦。經過兩年規格降級後，Android手機製造商願意提升鏡頭規格，華為近期在中國市場佔有率提升，增加其他廠商升級的壓力，估計舜宇的平均售價及毛利率將會持續改善，鏡頭價格競爭放緩，將其今明兩年的盈利預測分別上調5%及10%，評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價調高83%至107.72元。

 

（舜宇光學網頁截圖）


　　富瑞指，最近舜宇因需求擔憂而出現股價調整，目前是買入的時機。舜宇高階手機的需求有所改善，今年潛望鏡採用率將迅速上升，推動平均售價。舜宇預計今年汽車鏡頭市場銷售量將增長10%，毛利率穩定在40%左右。富瑞認為，汽車高規格800-1700萬像素鏡頭等可推高舜宇的收入增長逾10%，汽車訂單相對智能手機的能見度更高，而舜宇於汽車鏡頭供應商中居首，市佔率超過30%，予目標價77元，評級「買入」。


　　滙證指，舜宇去年第四季股價上升主要受惠於智能手機鏡頭及攝像模組價格、出貨量反彈，相信2024年售價及毛利率仍會上升，並帶動盈利復甦。預期華為今年首季將會推出P70系列，有機會成為股價催化劑，蘋果iPhone 15 Pro相機升級亦有利舜宇，調高其2024及2025年智能手機鏡頭及攝像模組平均售價預測7%至9%，混合實境(MR)/擴增實境(AR)技術發展未來可能提高市場對舜宇的興趣，維持「買入」評級，惟將目標價下調7%至89.7元。


黃瑋傑：舜宇53元可買惟料再彈力有限    不如直接買蘋果


（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，如果看好蘋果公司為何不直接買蘋果股份？概念股永遠活在人家的影子下，有可能人家升兩成你才升2%，因為舜宇只是蘋果供應商，即使iPhone銷量好，蘋果必定比舜宇賺得多，只因我們以前不習慣買美股才於港股中搜尋所謂概念股。蘋果近期股價仍有條件追落後，因為去年iPhone銷量不太好，加上華為及小米(01810)於內地推出「爭氣機」搶了其不少市場份額，現時蘋果則開始借AI之名再獲看好，認為往後iPhone會增加AI功能觸發換機潮，既然如此，為何不買入蘋果呢？雖然蘋果貴，但股價如美股一樣強勢，而舜宇股價走勢很「肉酸」，「成個大圓頂笠落嚟」，去年10月低見50.3元，昨日最低52.7元，若真的想博反彈，可於53元買入，以50元止蝕，或可彈5至6%。

 

　　舜宇今日升5.01%收報56.55元，最多飆7.24%至57.75元，成交5.21億元。其他蘋果概念股亦普遍向上，瑞聲科技(02018)升2.57%報19.98元，比亞迪電子(00285)升3.14%報29.55元，丘鈦科技(01478)升3.87%報3.22元，高偉電子(01415)升2%報18.34元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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