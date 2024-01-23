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郭富城等參演電影涉投資詐騙，蘭州警方籲受害人報案

23/01/2024

　　據《證券時報》報道，昨日「多位明星參演電影涉影視投資詐騙案」話題衝上微博熱搜榜；事源蘭州市人民檢察院、蘭州市公安局近日聯合發布的一則通告，警方正在徵集一起影視投資詐騙案件線索。涉案影視傳媒公司共4家，涉及電影共12部，包括郭富城、楊千嬅主演的電影《麥路人》和舒淇主演的電影《痞子愛人》。

 

 

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哄騙個人投資者購買電影收益份額

　　通告稱，蘭州市公安局2022年偵破以李某某為首的影視投資詐騙案件，該團夥精心設計編排話術，包裝使用「講師」「助理」等身份，利用QQ、微信等社交軟件，採用薦股形式吸引投資人投資股票，誇大電影製作成本及票房預期收益，引導投資人購買電影「收益份額」實施詐騙，僅將其中少部分詐騙金額用於支付給電影出品方購買份額，剩餘款項則用於實施詐騙運營及個人揮霍。


　　該案涉及的4家公司為：北京八毫米文化傳媒有限公司、中瑞泰豐（北京）文化傳播有限公司、北京中影鑫藝國際影視文化傳媒有限公司、北京麥豐盛世文化傳媒有限公司。


　　該案涉及12部電影：《梵高計劃》《孫悟空之噬天魔猴》《麥路人》《怒海營救》《詩人》《玩命營救》《歐巴，你好帥》《痞子愛人》《錢在囧途》《全心愛你》（更名為《拳頭媽媽》或《出拳吧媽媽》）、《上海上海》《魯班地宮》。


　　蘭州市公安局稱本案被害人遍布全國，截至目前仍有部分受害人尚未報案，現再次面向社會徵集該團夥違法犯罪線索，希望有上述被騙經歷者與警方聯繫。

業內人士：大片一般屬影視機構投資，不找個人

　　其實，隨著近年來國內電影市場快速回暖，很多公司號稱可以幫個人進行「電影投資」，甚至宣稱即將上映的電影都可以參與投資，只要電影大賣，就有巨額收益。


　　這其中實則魚龍混雜、真假難辨。內媒採訪業內人士表示，提到一部電影的融資過程，一般來說有一個主投資方，然後再找相關投資方，主投資方會優先選基金或者是電影公司。那種給個人推銷電影的收益份額去做融資的行為，很可能有問題，不是行業內正常的融資行為。

 

撰文：經濟通中國組

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