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重汽濰柴發盈喜股價齊飆，重卡行業迎復甦券商唱好，可以點部署？

24/01/2024

　　熬過了2022年的至暗時刻，重型卡車行業在2023年重回發展正軌，銷量、業績和股價表現全面提升，其中中國重汽(03808)及濰柴動力(02338)齊發盈喜，重汽料去年純利升最多2.4倍，濰柴則料升最多九成，今日(24日)股價分別飆近兩成及半成。事實上，2023年在國內貨運市場修復、天然氣重卡爆發式增長以及海外市場需求持續高增等積極因素帶動下，重卡銷量增長迅速。有券商指重卡行業正處於3至5年上行周期初期，卡車股是沒充分挖掘的金礦，若看好應如何部署？

 

 

（Shutterstock）

 

重汽料去年純利升最多2.4倍    濰柴料去年純利升最多九成

 

　　中國重汽預期截至去年12月31日止年度純利增長2至2.4倍，至介乎50.1億至56.8億元人民幣。集團指，受益於國內宏觀經濟穩中向好及海外市場需求提升，重卡行業需求復甦明顯，集團通過搶抓市場機遇，不斷進行產品結構與業務結構調整，產品銷量大幅增長，高端產品佔比持續提升，盈利能力顯著提升。集團預期於3月底前公布業績。


　　此外，集團指，非全資附屬公司濟南卡車(深:000951)預期截至去年12月31日止年度純利增長約3.7至4.2倍，至10億至11.1億元人民幣，因物流重卡需求回升，特別是燃氣重卡需求旺盛，同時疊加出口的強勁勢頭，重卡行業銷量同比增速明顯。

 

　　濰柴動力則預期截至去年12月31日止純利85.84億至93.2億元人民幣，升75%至90%。集團指，純利增長主因搶抓重卡行業結構性成長機遇，積極深化結構調整，突破戰略市場，相關產品銷量呈現高速增長態勢，推動業績實現大幅增長。集團預期於3月底前公布業績。

 

（濰柴動力網頁截圖）

 

重汽看好天然氣重卡市場　料今年重卡行業保持小幅增長

 

　　另外，中國重汽昨日(23日)在機構調研時表示，2023年隨着油氣價差拉大，天然氣重卡經濟性優勢突出。公司與行業趨勢保持一致，天然氣重卡銷量佔比明顯提升，特別是在牽引車方面，天然氣重卡提升顯著。未來，公司依然看好天然氣重卡市場，隨着北方供暖季結束以及氣價的回落，相信天然氣重卡還會有不錯的表現。隨着國內經濟的持續回暖，疊加出口對重卡行業銷量的有效支撐，預計2024年重卡行業將保持小幅增長的態勢。

 

　　日前濰柴動力接受調研時也表示，現階段來看，基於國內宏觀經濟形勢持續向好、海外市場需求保持高位、行業更新需求、重卡在物流運輸中的重要地位及其自身效率優勢等驅動因素，公司對未來幾年的重卡行業表現持樂觀預期，2024年重卡行業銷量有望達到百萬輛以上水平。

 

中汽協：去年重卡銷量按年增36%　天然氣重卡及出口創新高


　　2022年被認為是重卡行業歷史最差一年，國內整體銷量「腰斬」，2023年行業則迎來觸底反彈，其中表現最為明顯的是，天然氣重卡銷量大增，且海外市場需求高漲。根據中國汽車工業協會統計數據，2023年全年，中國重卡市場累計銷售91萬輛，比2022年凈增長23.9萬輛，增幅36%。天然氣重卡和出口這兩大細分領域全年銷量均創歷史新高，其中天然氣重卡全年累計銷售15.2萬輛，與2022年的3.7萬輛相比，漲幅超過3倍；全年重卡出口約27.6萬輛，按年增長接近60%。

廣發證券：行業正處3至5年上行周期初期　卡車股是「沒充分挖掘的金礦」


　　重卡行業前景亦獲券商看好，其中廣發證券近期發表的研報指，卡車行業正站在3至5年上行周期初期，當前總庫存健康，促銷力度收窄，2024年銷量預計繼續正增長，這也與重卡企業對2024年行業銷量的預測基本一致。其中一汽解放預測2024年中重卡銷量為115萬輛，相比2023年增長11%；東風商用車預測2024年中重卡銷量為110萬輛，相比解放對市場的預測略微保守；福田汽車預測，2024年重卡市場容量有望達到115至120萬輛左右，增幅約21至25%。考慮到復甦初期卡車股普遍估值較低，而未來盈利有望跟隨銷量創新高，卡車股是「沒有充分挖掘的金礦」。

 

　　國盛證券認為，2024年1月以來，重卡行業仍處景氣度向上階段，對全年銷量持樂觀預期。隨著春節假期臨近，天然氣下游終端需求逐漸縮減，疊加供給充足，天然氣價格持續下行，油氣價差再次拉大，有望推動天然氣重卡需求加速釋放。另據中金公司調研，重卡整車廠、產業鏈及經銷商早已開始準備今年年初「開門紅」，預計2024年一季度重卡行業銷量環比高增。

 

花旗：重汽盈喜符預期惟目標價降至18元　滙證：升濰柴目標至16.4元　

 

　　另花旗發表研報指，中國重汽發盈喜，預計去年盈利增長200%至240%，大致符合預期，反映去年下半年純利同比增長92%至218%，至9.86億至16.35億元人民幣。強勁的業績表現主要由重型卡車出貨量推動，利潤率同時也有穩定改善，予「買入」評級，並調整公司2023至2025年的純利預測，其中去年的預測下調1%，今明兩年分別上調1.8%及14.5%，目標價由19.1元下調至18元。

 

　　滙證稱，濰柴動力發盈喜，預期去年多賺75%至90%，數據反映去年第四季盈利介乎21億至28億元人民幣，按年升31%至77%，大致好過該行原先估計的22億元人民幣，主要由於重型卡車引擎銷售強勁，大馬力引擎及液化天然氣(LNG)重型卡車引擎的盈利能力穩定。將公司2023至2025年的盈利預測分別上調5%、9%及9%，目標價由15.2元上調至16.4元，維持「買入」評級。

 

何啟俊：行業受惠多個利好因素   濰柴上望15元重汽16.5元才可吼

 


（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊認為，重卡行業受惠多個利好因素，首先天然氣價格低迷，天然氣重卡受益置換需求，將取代燃油重卡。再者，俄羅斯及「一帶一路」國家著力投資基建，中國重卡外銷需求大，行業無論銷量及毛利都見大幅增長。此外，現時內地固定投資及房地產投資仍低迷，今年相信會有改善，加上中央早前增發10000億元特別債支持基建，這相信是行業一大潛在利好因素。

 

　　至於重汽及濰柴動力可選買哪一隻？何啟俊指，重汽今日升幅驚人，單日就已升至之前高位，出現超買，宜回至16.5元才可吼。濰柴動力主要生產重卡零部件，且為天然氣發動機龍頭，有一定賣點，升幅也沒那麼誇張，現價可買入，短期上望15元。

 

　重汽今日漲21.5%收報17.52元，濰柴動力升6.07%報13.28元。其他重卡概念股亦普遍上升，中聯重科(01157)漲4.69%報4.02元，第一拖拉機(00038)升4.87%報4.95元，中集車輛(01839)升0.15%報6.89元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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