《神州經脈》人行突預告2月降準，證監呵護市場，滬指重上二千八

人民銀行時隔5個月再降準，且力度屬2021年12月以來最大。人民銀行行長潘功勝今日（24日）下午在國新辦新聞發布會上突然預告，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供流動性1萬億元（人民幣．下同）。另外，從明天（25日）開始下調支農支小再貸款再貼現利率0.25個百分點，從2%下調到1.75%，並持續推動社會綜合融資成本穩中有降。

（資料圖片）

今日新聞精選

1. A股維穩頻出新招，外電報道指中國金融期貨交易所親自致電多家投資機構進行「關心」，暗示要限制客戶對股指期貨進行投機性的做空行為，警告不能肆無忌憚地去做空，尤其是「裸空」行為。與此同時，中午A股休市期間，中證監官方平台發布副主席王建軍接受媒體採訪時的發言，他指資本市場震盪走弱、波動加大感同身受，深知只有廣大投資者有實實在在的獲得感，資本市場平穩健康發展才能有牢固的根基，從而真正實現穩市場、穩信心。中證監將更加突出以投資者為本，全力營造公開公平公正的市場秩序和法治環境，讓投資者切實感受到市場的公平正義。滬深股市早段升跌互見，在市場傳出維穩新招後，午後突發大漲，保險、券商、地產等板塊集體拉漲，尾盤更愈升愈急，帶動滬綜指收漲1.8%，報2820.77點，不但重返二千八，還刷新自去年7月28日以來最大單日升幅。深市早段隨科技股急跌，深成指全日則倒升1%，創業板指曾跌超過2%，收市倒升0.51%。兩市全日成交7669億元，按日增8.9%。

2. 潘功勝今日在國新辦新聞發布會上表示，將對普惠小微企業貸款的認定標準從單戶授信不超過1000萬元提高到2000萬元，支持普惠小微貸款的實施。人民銀行將把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量。要堅守貨幣政策目標，保持貨幣幣值穩定，並以此促進經濟增長。同時，要優化金融資源投向，加強政策協調配合。

3. 潘功勝在今日新聞發布會上發放寬鬆大禮包，除了意外宣布降準之外，還預告將於今明兩日（24至25日）內發布完善經營性物業貸款政策，支持房地產企業發展，擴大資金使用範圍，改善房企流動性狀況。

4. 人民銀行副行長宣昌能今日在國新辦新聞發布會上表示，為深化內地和香港金融合作，人民銀行和香港金融管理局決定推出六項舉措，涉及金融市場互聯互通、跨境資金便利化以及深化金融合作等多個方面，可以概括為「三聯通、三便利」。

5. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1641，較上個交易日4時30分收盤價升54點子，創1月12日以來新高。中間價報7.1053，較上個交易日升64點子，為1月12日以來新高，與市場預測偏離收窄至772點子。潘功勝在國新辦記者會上表示，將堅持底線思維，豐富應對工具，防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化；2024年人民幣將繼續在合理均衡水平保持基本穩定。

6. 國家金融監督管理總局局長李雲澤在香港出席亞洲金融論壇時表示，堅信內地經濟一定能在困難中穩健前行，持續為世界經濟發展提供強大動力。下一步將繼續加強與香港方面雙邊監管合作，他提出4項相關內容，包括進一步深化內地與港澳金融市場互聯互通，持續優化跨境理財通試點，不斷擴大合格投資產品範圍，支援金融機構積極參與滬深港通、債券通等，研究推出提升大灣區保險服務化、服務便利化水平的政策措施。

7. 在滬深大幅下跌導致大量衍生產品「爆煲」之際，《路透》引述消息人士稱，中國金融期貨交易所親自致電多家投資機構進行「關心」，暗示要限制客戶對股指期貨進行投機性的做空行為。中金所對機構表示，並非完全不讓做空，而是肆無忌憚地去做空，尤其是「裸空」行為。

8. 新能源車險投保難、續保難問題突出，國家金融監督管理總局財險司下發通知，要求各財險公司不得拒絕或者拖延承保新能源車的交強險，不得在簽訂交強險合同時要求投保人簽訂商業保險合同或提出其他附加條件。不得在系統管控、核保政策等方面對特定新能源車型採取「一刀切」等不合理的限制承保措施，調整對新能源車險設置的不合理考核目標。

撰文：經濟通中國組

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