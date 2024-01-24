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路透：中金所致電投資機構，暗示禁止沽空股指期貨

24/01/2024

　　A股維穩再出新招，在滬深大幅下跌導致大量衍生產品「爆煲」之際，外電報道指中國金融期貨交易所親自致電多家投資機構進行「關心」，暗示要限制客戶對股指期貨進行投機性的做空行為。

 

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　　《路透》引述消息人士稱，中金所近期直接打電話到投資機構進行問詢，並暗示機構不要進行純投機性的做空，不過套期保值客戶針對股票現貨下幾手空單是可以接受的。消息人士強調，此次監管的方式明顯不同尋常。


　　另一個業界人士亦提供了類似的情報，中金所對機構表示，並非完全不讓做空，而是肆無忌憚地去做空，尤其是「裸空」行為。「裸空」即無貨沽空行為，指投資者沒有借入股票而直接在市場上賣出根本不存在的股票，在股價進一步下跌時再買回股票獲得利潤的行為。


　　報道另引述一名資深金融業者指，最近有個人投資者近期開立數千萬元的股指期貨空單，後來遭到券商營業部的電話指導，其被要求盡快平倉，否則可能會收到監管函。


　　中國證監會主席易會滿日前表示，要全力維護資本市場穩定運行，把資本市場穩定運行放在更加突出的位置，著力穩市場、穩信心；加大中長期資金入市力度，促進投融資動態平衡，不斷增強股市內在穩定性。

 

撰文：經濟通中國組

 

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