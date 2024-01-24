鄧炳強：早一日完成23條立法，就少一日風險

保安局局長鄧炳強出席立法會大會後，被問到政府是否會在農曆新年前就《基本法》23條立法展開諮詢。他指，23條立法要盡早做，早一日完成立法，就少一日的風險。他被追問是否不採用白紙草案形式時，並無回應。

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近1萬內地人才以人才簽證來港



鄧炳強表示，自內地去年2月推出南下人才簽證，截至去年底，已有近1萬人以人才簽證來港，包括347名獲5年簽證的傑出人才、5872名獲3年簽證的科研、文教和衛健人才，以及3739名獲1年簽證的法律和其他人才。至於香港人才北上，當局已推出政策，讓香港註冊公司的外國人員，可申請「一簽多行」簽證到內地，至今已有約9000宗申請獲批。



擬將外國人員加快處理安排擴至學術及科研機構



鄧炳強回覆議員質詢時指，經與外交部駐港特派員公署商討，公署同意將適用在香港註冊公司外國人員的加快處理安排，擴展至香港的學術和科研機構，申請人只需在網上填表，然後到灣仔的中國簽證申請服務中心辦理手續，最快第二天就可以取證，不設限額。鄧炳強表示，相關政策為香港度身訂造，有助吸引世界各地高端企業和人才落戶香港，匯聚和紮根大灣區。

撰文:經濟通採訪組

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