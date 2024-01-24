【互聯互通】陳茂波：推6措施非為提振股市，無意撤銷股票印花稅

人民銀行和香港金融管理局決定推出六項舉措，涉及金融市場互聯互通、跨境資金便利化以及深化金融合作等多個方面。

（資料圖片）

財政司司長陳茂波代表特區政府歡迎相關措施，感謝中央相關部委及金融監管機構對香港國際金融中心發展的支持及幫助，又指這些措施會加強香港，在連接內地和國際市場，以至投資者的獨特功能，將角色發揮得更好，政府會同監管機構一同落實執行好措施提及的工作。

推6項措施非為提振股市 無意撤銷股票印花稅

陳茂波表示，中港兩地推出六項舉措促進資本市場措施，與近日股市表現無關，兩地一路以來緊密聯繫，相關措施屬長期討論工作，表現中央支持港金融中心建設。

對於中國連番出招救市，陳茂波又指，內地有救市措施，港股與內地高度聯通，港股上上落落受到多項因素影響，例如資金流影響，港府將確保運作有序及高效，目前監測到的資金買賣屬正常，無出現異常，又強調目前無意撤銷股票印花稅。

論壇有近三千人參與 是良好機會說好香港及中國故事

陳茂波出席首日的亞洲金融論壇後見記者，他提到，論壇是疫情以來首次全實體形式舉辦，有近3000海內外人士參加，包括政商界領袖和不同專業人士，今次亦是良好機會向國際朋友介紹香港在新時代、新環境下的新機遇，說好香港和中國故事，亦有機會廣交朋友，就未來發展探討不同機遇。

撰文：經濟通採訪組

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