【互聯互通】余偉文：債券通債券納入金管局合資格抵押品，2月26日起生效

金管局總裁余偉文見記者時指出，與人行決定推出的六項措施於去年12月敲定，並料將於短期內實行，可分為「三個聯通，三個便利」。

（Rex攝）

在「三個聯通」中，「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品，余偉文稱，措施冀推動內地債券成為國際市場普遍被接納的擔保品，將以金管局人民幣流動資金安排作試點，會接納內地國債及政策性金融債作為合資格抵押品。生效日期為2月26日。

此外，下一步將與有關機構探索增在岸債務應用場境，或作北向通互換通抵押品，或在將來推出離岸國債期貨交易，用作交易保證金，增加債券相關債券用途。

「理財通2.0」於2月26日生效

至於優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則方面，他指出，在香港銀行更新業務系統及操作流程後，約於2月26日可開始提供「理財通2.0」服務，當中新增券商參與試點計劃。關於進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，他亦冀可盡早落實。

港澳居民買大灣區樓宇 可合規調資金回內地

余偉文指，與人行推出6項措施中，「三個便利」方面，在大灣區實施港澳居民購屋支付便利化政策，主要為解決資金由港調動至內地限額痛點。

他續稱，今日稍後公布相關指引，明確銀行在辦理港澳居民在大灣區9個內地城市購買一、二手樓宇，人民幣或外幣支付結算流程要求，可經過合規途徑將資金調入內地。

擴大深港跨境徵信合作試辦範圍

他表示，擴大深港跨境徵信合作試辦範圍，金管局將於數日內與人行簽諒解備忘錄，設相關政策框架基礎，爭取未來數月先用深圳、香港作試點，成功測試後，亦冀擴闊試點範圍。至於深化數位人民幣跨國試點，他期望，數字人民幣可以短期內擴大香港試點範圍，可使用轉數快為其貨幣錢包增值等。

與人行推6措施助強化離岸人民幣中心角色

余偉文稱，與人行所推6措施助鞏固國際金融中心地位，強化離岸人民幣中心角色，進一步推進大灣區資金數據金融市場聯通。金管局將與人民銀行繼續緊密合作，確保各項措施盡快落地及順利實施。

人行及金管局今宣布，決定推出6項政策舉措，可分為「三個聯通，三個便利」，涉及金融市場互聯互通、跨境資金便利化以及深化金融合作等，包括「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品；進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務；發布優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則；在大灣區實施港澳居民購屋支付便利化政策；擴大深港跨境徵信合作試辦範圍；深化數位人民幣跨國試點。

撰文：經濟通採訪組

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