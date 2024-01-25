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運輸署回應記協聲明：署長有權防止濫用車輛登記細節

25/01/2024

　　香港記者協會日前就車牌查冊新規定發表聲明，指新安排不尊重終審法院早前就香港電台編導蔡玉玲案的最終裁決，同時損害新聞自由，要求檢討。運輸署回應指，記協對終審法院判決錯誤解讀，而對運輸署作出錯誤指控，強調運輸署署長有權也有責任防止濫用車輛登記細節。

 

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「公眾利益」因應個別情況而定

　　運輸署強調，優化機制推出「例外情況」的申請渠道。任何人士包括記者，如認為其申請雖不符合所列的指明條件，但基於其他涉及車輛的擁有權、車輛的使用，並涉及重大公眾利益的情況，而希望署長可作特別考慮發放證明書，可透過書面陳述的方式提出例外情況申請。


　　署方又表示，「公眾利益」是普通法下一個經常運用的概念，至於甚麼事宜是符合「公眾利益」及應賦予的比重，則因應個別情況而定。所有申請都會依法公平公正處理，政府也有既定機制防止公務員在履行公務時牽涉利益衝突。

撰文:經濟通採訪組

 

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