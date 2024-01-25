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載65名烏軍戰俘飛機被擊落，俄指烏方發動恐襲

25/01/2024

 


　　俄國防部聲明稱，在別爾哥羅德地區被擊落的伊爾-76軍機上無人倖免。該機當時載有74人，包括準備與烏克蘭交換戰俘的65名烏軍，和9名俄軍機組及押送人員。

 

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　　聲明續稱，俄羅斯的雷達系統追蹤到臨近的烏克蘭哈爾科夫地區，烏軍發射了2枚地對空導彈。有烏克蘭新聞網報導稱，烏軍當時認定這架軍機搭載著一批S-300防空導彈。


　　俄羅斯國防部原計劃於當日在俄烏邊境交換俘虜，烏克蘭官員亦承認，當日的確安排了換囚。烏克蘭軍事情報部門在網站聲明中，反指俄方沒有提供足夠飛行資料，「是蓄意所為，旨在威脅囚犯的生命和安全。」


　　北約同日動員9萬名軍人，展開「堅定捍衛者2024」演習，並延續至5月，模擬北約遭到俄羅斯等敵對國家進攻。

 

撰文：經濟通國金組

 

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