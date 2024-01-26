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溫鋼城：兩萬億平準基金仍存疑，港股16200點建議減倉

26/01/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　春節前夕等到中央出重招救市，雖然市場仍然需要時間觀察相關政策力度，但市場氣氛明顯改善。港股上日（25日）連升第三日，收市再升312點，報16211，成功修復20日線（約16112），真係可喜可賀。恒指下一個目標將會是17000點整數大關？現時指數仲未擺脫去年8月以來的下降軌道，加上市傳的平準基金仍未落實，過往曾多次好夢落空，好友們可能只是開心得太早？國資委研究將市值管理納入央企負責人業績考核，消息對中特估有正面作用，預期央企管理層更加重視股價表現，以及提振股東收益，提升分紅或回購方面或會更加積極。現時中資股估值低迷，如果宏觀經濟及企業盈利前景有望改善，相關股份估值有修復空間，上日多隻中特估、特別係能源股大爆發，但哪一個板塊會最受惠？軟銀集團減持阿里巴巴(09988)，宣布已完成實物結算部分預付遠期合約、涉6400萬阿里ADR。阿里股價因獲大股東撈底而炒上，一口氣升穿10天20天同50天線。不過早前大跌後上方積累大批蟹貨，下個目標先看76元？

 

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