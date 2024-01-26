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受累英特爾季績展望遜預期兼憂遭美國打壓，聯想曾插13%可趁機吸？

26/01/2024

　　美國晶片巨擘英特爾(Intel)對本季收入預測差過市場預期，股價於盤後大挫一成，其大客個人電腦生產商聯想集團(00992)亦受消息拖累，加上據報有評論建議美國政府禁用聯想電腦，聯想今早(26日)最多插逾13%，半日仍跌近9%。不過，人工智能電腦(AI PC)時代剛開始，聯想或將受惠換機潮，去年股價勁升逾八成，難免會借上述負面消息回吐，或可趁機吸納。

 

（Shutterstock）

 

英特爾上季扭虧收入勝預期　惟本季展望遜預期


　　英特爾2023年第四季扭虧，轉賺27億美元，相對前一年同期虧損7億美元；營業收入為154億美元，按年增長10%，好於市場預期的152億美元；調整後每股收益為0.54美元，好於市場預期的0.44美元。按業務劃分，數據中心和人工智能部門銷售額按年跌10%至40億美元，低於市場預期的40.8億美元；客戶端運算部門，即個人電腦晶片業務，銷售額按年增長33%至88.4億美元，好於市場預期的84.2億美元。期內毛利率為40%，按年跌2.6個百分點。

 

　　英特爾預期，2024年第一季收入介乎122億至132億美元，中間值低於市場預期的145億美元。數據反映公司對用於個人電腦的晶片需求前景看法悲觀。英特爾又估計，第一季每股經調整盈利13美仙，少於市場估計的33美仙。另英特爾預計第一季毛利率將達到44.5%，此前估計為45.5%。


　　英特爾行政總裁Pat Gelsinger表示，公司核心業務個人電腦和伺服器晶片本季將處於公司季節性範圍的低端，但整體銷售額將因Mobileye及其可編程晶片部門等子公司疲弱的拖累，及公司剝離或出售的其他業務的收入下降而受到打擊。


據報有評論建議美國政府禁用聯想電腦　指其向中共發送數據


　　另外，《彭博》報道，美國《新聞周刊》一篇評論引用到一個名為中國科技威脅(CTT)的組織的調查，指電子間諜活動的範圍比大多數人意識到的要廣泛得多，並將蒙大拿州上空的氣球與美國政府辦公室中大量中國製的聯想電腦進行了類比，指該些電腦向中共發送數據，並主張立法禁止它們。


　　值得一提，CTT組織的資金來源是聯想最大對手之一戴爾(DELL)。《彭博》引述知情人士透露，戴爾一直是CTT的主要財務支持者之一，CTT一直將聯想筆記型電腦描繪成中國政府的邪惡工具，為網路間諜活動提供了潛在的切入點。知情人士稱，總部位於愛達荷州的晶片製造商美光也為該組織提供了資金。事實上，CTT並非唯一對中國技術發出警告的聲音，美國兩黨亦意見相同，聯想尤其受到政府各部門的審查，半導體政策一直是國會和行政部門的關注重點。


聯想月初發布10多款AI PC　管理層：今年將是AI PC元年


　　聯想月初於國際消費電子展(CES)2024上舉行發布會，展示40多款基於人工智能(AI)的全新設備與解決方案，當中有10多款聯想AI PC，包括Yoga Pro 9i、可無縫切換筆記型電腦和平板電腦兩種模式的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid、商用AI電腦ThinkPad X1 Carbon AI、超小型ThinkCentre neo Ultra，部分產品預計最快4月發售。


　　聯想管理層早前表示，今年將是AI PC的元年，AI PC料可成為打開大模型時代的第一終端設備，除擁有強大性能和高效運算力外，通過結合大模型，更可以實現個性化服務和即時可靠服務回應，並且保證數據和私隱安全。

Canalys：今年PC有望實現高個位數增長　具備AI功能將佔約兩成


　　另據市場調研機構Canalys表示，個人電腦銷售的下跌勢頭可能會在今年結束，並有望實現高個位數增長，當中主要由於Windows更新周期帶動換機潮，以及對配備AI功能設備的需求增加。預期受惠於商業市場進一步復甦，國內個人電腦市場今年將回升4%，並由第二季起迎來增長。

 

　　Canalys又預測在今年出貨的PC產品中，具備人工智能功能的PC將佔整體約兩成，至2027年比例會進一步提升至60%，全球PC產業屆時將全面邁向AI時代。

 

溫鋼城：AI PC時代剛開始　聯想可博受惠換機潮9元以下吸引

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指英特爾對前景預測較負面，而聯想是英特爾其中一個大客戶，市場擔心聯想未來業績，事實上英特爾的CPU都是賣給聯想等公司，英特爾銷售差或代表聯想出機少，有投資者預早沽貨正常。不過，對聯想的看法不應停留於過去，未來應留意其AI PC發展，AI PC時代現時才剛開始，產品開始推出，用AI PC寫文章不用將資料放上雲端，且效能也比上網高，故未來可能會出現換機潮，市場很多時都是炒作此換機潮，

 

　　溫鋼城續指，現在預期2027年AI電腦最少佔六成以上，市場覺得可能會如諾基亞轉用蘋果，即由傳統電話進入智能電話年代，需求會有爆發性增長，故聯想值得看好，主要博未來出現換機潮，股價跌至9元以下吸引，可買些少，近期亦見其插至9元往往出現反彈，今日亦見跌穿保歷加通道底，回至差不多10月時的低位。

 

　　聯想半日跌8.58%收報9.38元，為跌幅第二大恒指成分股，最多跌13.16%低見8.91元，成交9.58億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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