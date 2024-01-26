美斯、蘇亞雷斯落實隨國際邁亞密訪港

美斯領軍的國際邁亞密訪港在即，將於下月4日來港，在香港大球場與香港聯賽選手隊踢表演賽，國際邁亞密最新公布亞洲之旅4場熱身賽大軍名單，除了有美斯，還有新加盟的蘇亞雷斯，以及布斯基斯和佐迪艾巴，巴塞隆拿昔日四子同在。

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昨晨官方售票網站Klook公布早上11時再有2月4日表演賽的限量門票發售，雖是4880元、2980元及2280元3種高價票，但已吸引大批球迷搶購，至下午約4時網站顯示門票已售罄。



主辦方公布是次亞洲之旅行程，第一站本月29日及下月1日在沙特阿拉伯踢2場友賽，之後下月2日抵港出席記者會，翌日賽前操練，4號踢表演賽，5號下午離港往日本。政府社交平台「添馬台」上載有美斯、蘇亞雷斯等球星的訪問片，美斯稱對來港比賽感到興奮，期待很快與球迷見面。表演賽由NowTV直播，當日下午2時也有表演環節，嘉賓包括MIRROR成員姜濤及盧瀚霆，鄧紫棋及湯令山。

撰文:經濟通採訪組

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