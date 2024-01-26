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手遊《大富翁》超越《王者榮耀》，成全球收入最高

26/01/2024

　　內媒報道指，上線8個月，《Monopoly GO!》躍升為全球收入最高的手遊，而此前連續22個月佔據全球熱門手遊收入榜首的騰訊(00700)《王者榮耀》罕見地退居第二。據數據分析公司Sensor Tower報告，《Monopoly GO!》去年12月應用收入2.19億美元(17億港元)，近八成來自美國。

 

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　　「Monopoly」即經典的大富翁棋盤遊戲，《Monopoly GO!》的玩法也是擲骰子前進，走到不同格子觸發不同事件，如獲得收入、交稅、入獄、進攻其他玩家等等。

遊戲機制設計為成功關鍵

　　不過「大富翁」只是外殼，業界認為其成功關鍵還是靠機制設計，例如類似老虎機的賭場功能、社交元素、卡牌收集等等，並通過「賺遊戲幣、蓋房、解鎖新城市」的路徑，激勵玩家不斷達成任務、獲得成就感。惟建設城市需要大量遊戲幣，有玩家算過，如果只靠氪金，僅遊戲第10關就需要大概940美元(逾7300港元)。


　　《Monopoly GO!》的開發商Scopely擅長跟IP合作，除大富翁外，此前還獲得過漫威、星際迷航、行屍走肉等授權，相關遊戲均營收上億美元。去年4月，Scopely被沙特主權基金　PIF全資子公司Savvy Games以49億美元(約383億港元)收購，成為後者已知最大單筆投資。

 

撰文:經濟通中國組

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