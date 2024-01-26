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記協遭稅局追收逾40萬利得稅，稅局拒評個別個案

26/01/2024

　　香港記者協會表示，遭稅局追收2017/18年度超過40萬元的利得稅，亦預告稍後可能會向記協追收其他年度的利得稅。記協將反對有關評稅，並已安排專業人士協助跟進。稅務局說，不會評論個別個案，強調依法處理。

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　　稅務局回覆傳媒查詢時稱，有既定程序覆查納稅人申報的資料和核實其所收取的款項是否須課繳利得稅，如有資料顯示任何人士可能違反《稅務條例》的規定，稅務局會依法處理。基於《稅務條例》第4條公事保密條款的規定，稅務局不能向任何未經授權人士透露個別個案的資料，亦不會評論個別個案。

 

撰文：經濟通採訪組

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